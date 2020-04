Die bittere Erkenntnis kam nach Kriegsende

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Zukunftsängste, die Wirtschaft am Boden – ein bisschen fühlt sich die Weltgemeinschaft in Zeiten der Coronapandemie vielleicht wie Deutschland in der „Stunde Null“ vor 75 Jahren. Und doch kann wohl niemand nachempfinden, was die Menschen 1945, nach zwölf Jahren NS-Terror, empfanden, als der Krieg zu Ende ging und sich die Überlebenden fragten, ob sich das Land jemals wieder von den schrecklichen Folgen erholen würde. Zumindest niemand, der’s nicht selbst erlebt hat.

Einige Zeitzeugen gibt es auch in der Samtgemeinde Harpstedt noch. Unsere Zeitung möchte ihnen ein Forum für eigene Erinnerungen geben. Mit der heutigen Ausgabe startet auf der Harpstedt-Seite eine Serie zum Kriegsende, aber auch zu Flucht, Vertreibung und Wiederaufbau. Als erster Zeitzeuge kommt Flecken-Altbürgermeister Hermann Bokelmann zu Wort.

In Harpstedt endete der Krieg schon knapp einen Monat vor der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches: Am 10. April 1945 besetzten Westalliierte den Flecken. Die Angaben der Chronisten decken sich nicht völlig: Mal ist von englischen, mal von kanadischen Truppen die Rede.

Noch als die Niederlage des „Dritten Reichs“ nicht mehr abzuwenden war, verheizten Adolf Hitler und das NS-Regime unglaublich viele Männer, die eine Waffe tragen konnten, im „Totalen Krieg“ – vom noch nicht volljährigen Jugendlichen bis zum Fast-schon-Greis.

Auch Hermann Bokelmann, damals 16, und sein 58-jähriger Vater, sollten dem Reich im sogenannten Volkssturm mit zum längst utopisch gewordenen „Endsieg“ verhelfen. Am 25. September 1944 hatte Hitler angeordnet: „Es ist aus allen waffenfähigen Männern im Alter von 16 bis 60 Jahren der deutsche Volkssturm zu bilden.“ Die Vereinnahmung der Jugend hatte allerdings schon weit früher begonnen.

„1939 wurden alle Jungen mit zehn Jahren Pflichtmitglied im Deutschen Jungvolk – und mit 14 Jahren in die Hitlerjugend, die HJ, übernommen. So erging es auch mir. Ich wurde begeisterter Pimpf. Erst nach dem Krieg merkte ich, wie man uns verführt und manipuliert hatte“, erinnert sich Bokelmann rückblickend. Vom „Pimpf“ direkt zum Dienst an der Waffe – wie skrupellos das NS-Regime die Jugend ideologisch missbrauchte, erschreckt den betagten Harpstedter noch heute. Im Winter 1945 nahm seine Angst, als Kanonenfutter auf dem Schlachtfeld den Tod zu finden, real Gestalt an – als Ausbilder ihn und andere Hitlerjungen im Wehrertüchtigungslager in Syke an Karabinern und Panzerfäusten einwiesen. Die ernüchternde, bittere Erkenntnis: „Unser sonntäglicher HJ-Dienst war nun automatisch Dienst im Volkssturm.“

Idiotie: Mini-Brücke als „Panzersperre“

Bokelmann entsinnt sich an die hilflose, idiotische Absicht, die Brücke über den kleinen Steinbach an der Mullstraße in Harpstedt zu einer Panzersperre umzufunktionieren. „Am Sonntag, 1. April 1945, sollte dazu an der Ecke Am Bollweg/Nordstraße ein Schützenloch angelegt werden. Den Befehl erhielten zwei Jugendliche, die Schulen in Delmenhorst besuchten: Gymnasiast Günter Märtens – und ich von der Handelsschule. Wir hatten im Herbst 1944 im Jever-Land beim Schanzen am ,Friesenwall’ Fachkenntnisse erworben. Die Kleinbahn nach Delmenhorst ist in den ersten Apriltagen noch gefahren“, erzählt Bokelmann, kramt eine Schülermonatsfahrkarte von damals hervor und ergänzt: „Dafür habe ich 10,85 Reichsmark bezahlt.“

Eine Woche später, am 8. April, mussten Bokelmann und Henry Eiskamp eine Meldung zur Kreisleitung in Syke bringen. „Auf dem Rückweg“, so der Zeitzeuge, „flogen schon über dem Klosterbachtal Tiefflieger. Da wir beide bereits im März 1944 den Beschuss unseres Schülerzuges in Kirchseelte miterlebt hatten, wollten wir zunächst bei Henrys Onkel in Nüstedt Schutz im Keller suchen. Wir haben Harpstedt dann aber doch noch sicher erreicht.“

Tags darauf musste Bokelmann erneut mit dem Volkssturm auf dem Marktplatz antreten. Kompaniechef Heinrich Pestrup habe befohlen: „Heute Abend wird die Panzersperre bei Hans Horstmann besetzt. Die Panzerfäuste werden mitgenommen, aber nicht ausgegeben, sonst schießt einer eine ab, und ganz Harpstedt fliegt in die Luft!“ Dieser Befehl habe, so Bokelmann, „uns, den ,Geschulten aus dem Wehrertüchtigungslager’“, ein Lächeln entlockt. Als wenige Stunden später Bomben fielen, lachte keiner mehr. Nun offenbarte sich, dass Pestrup im Scherz den bitteren Ernst der Lage erahnt hatte.

Widerworte mit einer Drohung beantwortet

„Aber der Reihe nach“, bremst Bokelmann. „Zunächst mussten Heino Hünecke und ich von der Muna in Dünsen Armbinden für den Volkssturm holen. Die sollten die fehlende Uniform ersetzen. Die Armbinden lieferten wir beim ,Spieß’ Hermann Winne ab, einem Forstamtsangestellten, und fuhren zurück nach Dünsen. Bei Burdorfs Garten an der Amtsfreiheit kam uns Werner Schröder, HJ-Gefolgschaftsführer und damals hauptamtlich beim HJ-Bann in Syke, entgegen“, erzählt der Altbürgermeister. Schröder habe gemahnt: „Heute Abend bei der Panzersperre!“ Er bekam Widerworte: „Wir kommen nicht“. Daraufhin drohte er laut Bokelmann: „Dann lasse ich euch von der Bannführung holen.“ Doch dazu kam es nicht mehr. Am Nachmittag beobachtete Bokelmann von seinem Elternhaus in Dünsen aus, dass über Harpstedt Flugzeuge kurvten, und vernahm „die Explosion von Bomben“. Am späten Nachmittag habe seine Mutter ihn gebeten: „Hol noch mal Brot von Bäcker Knolle!“

Bokelmann tat, wie ihm geheißen. In Harpstedt sah er, dass Bomben das Dach von Drägers Gasthaus (heute Menges) beschädigt hatten. „Und an der kleinen Brücke am Abflussgraben des Burggrabens rollten ältere Handwerksmeister die dort zur Sprengung lagernden Bomben weg“, berichtet er.

Dazu mehr im weiteren Verlauf unserer Serie.