Oldies mit Skiffle-Touch

Freiluftkonzert im Pfarrgarten am 6. August

+ Versprühen live pure gute Laune: die „Sundown Skifflers“.

HARPSTEDT - Hat eine Band ein Waschbrett oder einen Teekistenbass in ihrem Instrumentenrepertoire, dann verrät das fast schon, welche Art von Musik sie macht. Bei den „Sundown Skifflers“ steckt obendrein bereits ein Hinweis im Namen der Combo. Die Gruppe hat sich – natürlich – dem Skiffle verschrieben, also jener Richtung, die in Folk, Country, Blues und Jazz wurzelt, wobei sie für gewöhnlich auf unkonventionellen Instrumenten zu Gehör gebracht wird. Selbst Gießkanne und Eimer müssen da schon mal als Klangkörper herhalten.