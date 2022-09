Weißblaue Gaudi im Doppelpack

Die Vorfreude auf das Oktoberfest, das diesmal aus zwei Veranstaltungen besteht, könnte in den Reihen des Jugendblasorchesters Beckeln größer nicht sein. © Vanessa Bahrs

Beckeln – Zweimal musste das Jugendblasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Beckeln („Blaso“) pandemiebedingt auf sein Oktoberfest verzichten. Nun kehrt die weißblaue Gaudi in Gestalt gleich zweier Feten zurück – diesmal aber nicht im (ehemaligen) Gasthaus Beneking, sondern in einem Zelt beim Beckelner Dorfgemeinschaftshaus.

Los geht es am Sonnabend, 1. Oktober, um 19.30 Uhr mit einem etwa einstündigen Konzert des „Blaso“, ehe die Top40-Band „Streetlight“ dem Partyvolk ein weiteres Mal einheizt. Oktoberfest, Teil zwei, steigt – wie gewohnt – am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, 11 Uhr. Das „Blaso“ baut dann auch Partykracher in sein breit gefächertes Musikprogramm ein. Begleitend gibt es ein bajuwarisches Buffet mit Spießbraten, Haxen, kleinen Nürnberger Würstchen, Sauerkraut, Kartoffelpüree und Schmorkartoffeln. Wer es in Anspruch nehmen will, zahlt 15 Euro zuzüglich Eintritt.

Eintritt: 15 Euro

Die Eintrittskarte kostet pro Veranstaltung ebenfalls 15 Euro. Tickets können per Mail an oktoberfest@blaso.de oder telefonisch (optional via WhatsApp) unter der Rufnummer 0151/267 48 474 bestellt und dann am 11. oder 25. September – jeweils zwischen 9 und 12 Uhr – im Feuerwehrhaus in Beckeln abgeholt werden.