Kinder des Harpstedter Chors üben für ihr zweites Musical

Harpstedt - Von Lara Terrasi. Vor anderthalb Jahren haben die Mädchen und ein einziger Junge des Kinderchors „Harpstedter Ohrwürmer“ mit den Proben für ihr zweites Musical begonnen. Initiatorin ist die 25-jährige Lena Hannekum, die bereits seit 2012 den Kinderchor leitet und die Aufführung für Mitte September plant. 2008 hatte das Ensemble das Musical „Leben im All“ aufgeführt. „Wir haben so früh begonnen, weil wir parallel zu den Proben noch andere Stücke einstudieren. Zudem kommen noch die vielen Ferien hinzu, und dann bleibt gar nicht mehr so viel Zeit zum Üben“, erklärt Hannekum.

Die Kinder proben ein Musical zu den Büchern über den „Regenbogenfisch“ von Autor Marcus Pfister. „Es gibt acht Rollen, die alle doppelt besetzt sind, falls mal ein Kind krank sein sollte“, sagt die 25-Jährige, die Grundschullehramt an der Bremer Uni studiert. Kinder im Alter von drei bis elf Jahren spielen in dem Stück mit. „Die Kleinen haben aber keine Sprechrollen.“ Jeden Freitagnachmittag trifft sich der Chor im Musikraum der Harpstedter Grundschule. „Ab Juni proben wir dann auch dort, wo das Musical aufgeführt wird – in der Aula der Oberschule“, sagt Hannekum.

Insgesamt sieben Lieder singen die Kleinen in dem Stück. Während der Probe zeigen sie vollen Einsatz, schauspielern, tanzen und bewegen sich viel. Kim Rike und Emilia übernehmen die Hauptrolle des Regenbogenfisches. „Sie bekommen die Texte jetzt auch mit nach Hause, damit sie schon einmal mit dem Auswendiglernen anfangen können.“

Worum geht es in der Geschichte über den „Regenbogenfisch“ überhaupt? Der Regenbogenfisch besitzt viele Glitzerschuppen. Die anderen Fische finden diese so schön, dass jeder eine davon haben möchte. Doch der Regenbogenfisch möchte sie nicht abgeben. Daraufhin sagen die anderen, dass er mit diesem Verhalten all seine Freunde verlieren wird. Am Ende der Geschichte gibt er jedem eine Glitzerschuppe ab, sodass er selbst nur noch eine hat. „Es geht darum, zu teilen, und um das Thema Freundschaft“, sagt die 25-jährige, die passend zum Buch alle Liedtexte hat.

+ Voller Körpereinsatz: Die „Harpstedter Ohrwürmer“ üben für ihren großen Auftritt im September. © Terrasi

Bei den Proben wird Hannekum oft von ihrem Vater Heiner Hannekum begleitet. Er ist von Beruf Bühnenwart und kümmert sich um Ton und Technik. Wenn er gerade nicht dabei ist, helfen ihre Schwester oder Mutter mit. „Ab und zu sind die Proben etwas chaotisch, aber grundsätzlich läuft es immer gut“, sagt die Chorleiterin.

Und wie sollen das Bühnenbild und die Kostüme aussehen? „Das Bühnenbild bauen wir selbst. Es soll grundsätzlich dunkel gehalten werden, und es soll aus Blau- und Grüntönen bestehen.“ Aus Krepppapier möchte Hannekum mit den Eltern zusammen Algen basteln. Eine Luftblasenmaschine soll auch aufgestellt werden, denn schließlich spielt das Stück ja unter Wasser. Zudem soll die Bühne noch mit Helium gefüllten Luftballons geschmückt werden. Die Kostüme nähen ebenfalls die Eltern. „Dafür veranstalten wir noch einen Bastelnachmittag“, sagt Hannekum.

Sie selbst weiß noch nicht, ob sie eine Rolle in dem Musical spielen wird. „Es gibt auch einen Erzähler. Den übernehme entweder ich oder meine Schwester. Zudem muss es noch eine Person geben, die hinter der Bühne alles koordiniert,“ erklärt sie. Insgesamt soll es zwei Aufführungen geben. „Voraussichtlich ist das Musical am 14 und 15. September. Das ist ein Wochenende. Wir wollen an dem Sonnabend um 16.30 und am Sonntag um 15 Uhr starten.“ Eintritt wird nicht erhoben, aber um Spenden wird gebeten, um die Kostüme zu finanzieren.