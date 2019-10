Offene Stellen im Ehrenamt

Harpstedt – Für weitere offene Ehrenamtsstellen in der Samtgemeinde Harpstedt möchte die Freiwilligenagentur „mischMIT!“ interessierte Freiwillige finden. Gesucht werden engagierte Personen, die defekte Gegenstände gemeinsam mit deren Eigentümern reparieren. „Für alle Mitstreiter gibt es Kaffee und Kuchen“, schreibt „mischMIT!“ in einer Pressemitteilung. Dass es hier um das Harpstedter Repaircafé geht, steht nicht explizit drin, lässt sich aber aus dem Zusammenhang schließen. Außerdem bemüht sich „mischMIT!“ um eine Ärztin oder einen Arzt, die/der im Notfall bei Übungseinheiten einer Herzsportgruppe medizinisch eingreifen kann; Defibrillator-Notfallkoffer seien vorhanden. Wer sich für die Ehrenamtsstellen interessiert, möge sich per Mail an info@mischmit.org wenden – oder unter der Rufnummer 04431/748 34 75.

Weitere Infos online: www.mischmit.org