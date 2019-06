Offene Stellen im Ehrenamt

Harpstedt – Auf offene Stellen für ehrenamtliches Engagement in der Samtgemeinde Harpstedt weist die Freiwilligenagentur „mischMIT!“ hin: „Wir suchen interessierte, engagierte Bürgerinnen und Bürger, die freiwillig aktiv werden möchten.“ Konkret benötigt werden Frauen und Männer, „die sich vorstellen können, Schwerstkranke und Sterbende sowie ihre Angehörigen zu begleiten“. Dabei komme es darauf an, zuzuhören und auf die Bedürfnisse der Betroffenen einzugehen. „Ein Befähigungskurs wird Sie unterstützend auf Ihre Aufgabe vorbereiten“, so „mischMIT!“. Ebenfalls gesucht: Familienlotsen. Sie besuchen Familien zu Hause, geben Tipps bei der Bewältigung des Alltags, unterstützen Eltern und Kinder im Umgang mit Behörden sowie Institutionen oder bei schulischen Erfordernissen. Auch informieren sie über Hilfsangebote und vermitteln bei Bedarf weiter an Beratungsstellen. Darüber hinaus gibt es diverse weitere „Engagementangebote“, für die motivierte Freiwillige gesucht werden. Interessierte können sich an „mischMIT!“ (Tel.: 04431/748 34 75, Mail: info @mischmit.org) wenden.