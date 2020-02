Öffentlichkeit teilweise zu Unrecht ausgeschlossen?

Winkelsett – Hat der Rat der Gemeinde Winkelsett den im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz verankerten „Grundsatz der Öffentlichkeit“ wiederholt verletzt? Die Grünen-Fraktion sieht das inzwischen so. Sie hat nun sogar die Kommunalaufsicht eingeschaltet, um die Rechtmäßigkeit des Ausschlusses der Öffentlichkeit in verschiedenen Fällen prüfen zu lassen.

Beratungen und Beschlüsse zum Haushalt, zum Bebauungsplan „Windpark Winkelsett“, zur Änderung der Hauptsatzung oder auch zur Feststellung von Jahresrechnungen hätten nach Einschätzung von Michael Müller-Hjortskov und Andreas Mikutta in öffentliche Sitzungen gehört. Die beiden Ratsherren von Bündnis 90/Die Grünen verhehlen nicht, dass es Themen gibt, die zwingend hinter verschlossenen Türen zu behandeln sind. Allein diese Tatsache rechtfertige es aber nicht, mit allen Punkten einer Tagesordnung so zu verfahren.

Die Grünen haben mal nachgezählt: Von 44 Ratssitzungen im Zeitraum vom 16. Dezember 2013 bis zum 12. Dezember 2019 seien 27 nichtöffentlich und 17 öffentlich gewesen. Schon dieses auffällige Verhältnis lässt Mikutta und Müller-Hjortskov erahnen, dass der Grundsatz der Öffentlichkeit falsch oder gar nicht angewendet wurde. Und wenn das zuträfe, dann wäre folglich auch eine Reihe von nichtöffentlich gefassten Beschlüssen „unwirksam“ – darauf hatten die beiden Mandatsträger nach eigenem Bekunden am 21. Januar im Rat hingewiesen.

Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen vertritt sogar die Auffassung, dass in Winkelsett „permanent gegen den Grundsatz der Öffentlichkeit (...) verstoßen wird“. Das lässt sich jedenfalls ihrem aktuellen Schreiben an die beim Landkreis angesiedelte Kommunalaufsicht entnehmen.

So gebe es beispielsweise „keinen ersichtlichen Grund, weshalb die Haushaltsberatung 2020 in nichtöffentlicher Sitzung stattfindet“. Vielmehr sei hier von einem „öffentlichen Interesse der Gemeindemitglieder“ an der Frage auszugehen, „wie die Mittel im Gemeindegebiet eingesetzt werden“. Allerdings: Zumindest abschließend hat der Rat den Etat – am 28. Januar – öffentlich beraten und verabschiedet, nachdem Samtgemeindekämmerer Ingo Fichter die Produkte des Zahlenwerks erläutert hatte. Die Grünen selbst trugen mit Wortbeiträgen zu einer durchaus längeren Diskussion bei.

Die Kommunalaufsicht wird den Vorwurf nun zu prüfen haben. Auf das Ergebnis kommt unsere Zeitung zu gegebener Zeit zurück. boh