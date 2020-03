Öffentliches Leben kommt in der Samtgemeinde zum Erliegen

Harpstedt – Normalität war gestern; die Covid-19-Pandemie hat ihre eigenen Gesetze und erfordert, soziale Kontakte auf das Nötigste zu begrenzen. Sogar die Harpstedter Christuskirche trifft’s. Sie blieb am Sonntag geschlossen. Den Baustellengottesdienst feierten die aktiv Beteiligten auf Distanz mit der Gemeinde: Das Geschehen ließ sich per Livestream auf Youtube verfolgen. Die Nachricht von der coronabedingt ausfallenden Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereins Harpstedt erreichte nicht mehr alle Mitglieder. Einige Rotkreuzler kamen daher am Freitag – und tranken im kleinen Kreis Kaffee im Hotel „Zur Wasserburg“.

Der Heimatverein Dünsen verzichtete (ebenfalls) auf seine Hauptversammlung und der Schützenverein Ippener auf seinen Schützenball einschließlich der eigentlich geplanten Theateraufführungen in „Hackfeld’s Dorfkrug“. Die Musikschule hat das Konzert „Harpstedt rockt“ gestrichen. Osterfeuer in Harpstedt, Osterball, evangelische Gottesdienste und Andachten, Schießbetrieb in Dünsen – alles abgesagt. Viele weitere Streichungen werden folgen. Auch in der Samtgemeinde kommt das öffentliche Leben ziemlich zum Erliegen.

Gastwirte ahnen angesichts der Entwicklung in anderen europäischen Ländern, was ihnen zeitnah blühen dürfte: Zwangsschließungen ihrer Lokale „bis auf Weiteres“. Aktuell hagelt es Buchungsabsagen – so auch im Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“: Nach einem insgesamt noch recht guten Geschäft am Freitag blieben die Gäste am Sonnabend nahezu komplett weg.

Angehörige von Menschen, die in Altenheimen gepflegt werden, trifft es besonders hart. Besuche müssten wegen der Coronakrise momentan vermieden werden, bestätigte am Sonntag auf Nachfrage das DRK-Seniorenzentrum Harpstedt. „Das gilt auch bei uns. Und zwar seit Sonnabend für zunächst 14 Tage“, hieß es aus dem Hildegardstift in Groß Ippener. Es gebe aber Ausnahmen. Wenn etwa zu befürchten stehe, dass ein Patient in Kürze verstirbt, dürften Angehörige zu Besuch kommen. Das vergleichsweise kleine Pflegeheim „Haus Beckeln“ rechnet in Kürze mit einem landesweit greifenden Verbot. Im Moment beschränkt sich die Einrichtung auf einen eindringlichen Appell an Angehörige, unnötige Besuche möglichst zu unterlassen. Diese Bitte, so hieß es auf Nachfrage, stoße auf großes Verständnis. Für Angehörige, die sich in Risikogebieten aufgehalten haben, gelte natürlich schon jetzt ein striktes Besuchsverbot.

