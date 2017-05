Oberschule arbeitet weiter jahrgangsbezogen

Harpstedt - Einige Schulen im Landkreis Oldenburg wenden sich wieder früher den Schulzweigen zu; sie überarbeiten ihr Konzept. Für die Oberschule Harpstedt ist das allerdings derzeit kein Thema.

„Wir sind erst in Klasse sechs angekommen und machen hier viele gute Erfahrungen mit dem gemeinsamen Unterricht“, sagt die Didaktische Leiterin Diana von Harten. Dieses Modell sei im Einvernehmen mit den Eltern gewählt worden; es bringe viele Vorteile.

Unabhängig von ihrem fachlichen Können würden die Grundschüler in den Klassen verteilt; so sei eine gleichmäßige Aufteilung gewährleistet. Der Unterricht finde nach den curricularen Bestimmungen der Oberschule statt. In den Hauptfächern werde dann für differenziertes Material gesorgt, sodass starke und schwache Schüler entsprechend gefördert und gefordert werden könnten.

Der Unterricht in den leistungsdifferenzierten Kursen erfolge ab Klasse sechs in Englisch und Klasse sieben in Deutsch und Mathe. Sämtliche Nebenfächer würden weiterhin im Klassenverbund unterrichtet. Ein großer Vorteil des jahrgangsbezogenen Modells sei, „dass Schüler sich entwickeln“ könnten. So könne beispielsweise jemand, der gut in Deutsch sei, aber dessen Stärke nicht im mathematischen Bereich liege, auf unterschiedlichem Niveau unterrichtet werden. Die Leistungsfähigkeit entscheide dann, in welchem Fach „man auf welchem Anforderungsniveau arbeitet“.

„Individuelle Stärken besser einbringen“

So sei es möglich, die Motivation der Schüler und die Übernahme von Verantwortung für den eigenen Lernprozess zu fördern. „Sie können ihre individuellen Stärken besser einbringen, haben aber nicht den Druck, immer gleich hohen Anforderungen entsprechen zu müssen“, erläutert Diana von Harten. Durch die Zusammenarbeit von Leistungsstarken und Leistungsschwächeren werde das soziale Lernen und Miteinander gefördert. Auch leistungsstarke Schüler profitierten von dieser Zusammensetzung, „denn dadurch, dass sie Mitschülern helfen, setzen sie sich erneut mit dem Lernstoff auseinander und üben ihn“. Dies begünstige den Prozess, sich Lerninhalte besser zu merken und den Transfer zu anderen Inhalten zu schaffen.

„Ob wir dieses Modell irgendwann einmal überdenken, können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Das werden die Umstände und die Erfahrungen zeigen. Bisher sind wir zufrieden mit der Entwicklung und freuen uns auf viele Anmeldungen“, sagt die Konrektorin Ute Hegen.

