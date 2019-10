Nutzung regenerativer Energien bei Um- und Neubauten „vorsehen“ oder nur „prüfen“?

Harpstedt - Der Bau-, Umwelt- und Planungsausschuss der Samtgemeinde Harpstedt beschäftigt sich am 7. November auch mit Haushaltsansätzen, die in seine Zuständigkeit fallen. Obendrein steht ein Antrag der Grünen zur Diskussion: Die Fraktion wünscht einen Grundsatzbeschluss, wonach bei Neu- und Umbauten eine ausschließliche Versorgung mit regenerativen Energien vorzusehen ist, sofern dies technisch möglich sei. Die Verwaltung schwächt dieses Begehren in ihrem eigenen Beschlussvorschlag deutlich ab. Ihre Empfehlung lautet: „Bei Neubauten oder Umbauten der Samtgemeinde Harpstedt wird jeweils im Einzelfall objektbezogen die Nutzung regenerativer Energien geprüft.“ boh