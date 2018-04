DRK Harpstedt ehrt mehrere Jubilare

„Nummer 200“ spendet zum 200. Mal Blut

+ © Hartmann Angela Willms (2.v.l.) dankte den Blutspendejubilaren Hergen Bahrs, Heike Siegmann, Bert Mahlstedt (v.l.) und Karl-Heinz Christians (nicht im Bild) mit Präsenten. © Hartmann

Harpstedt - In dem Bewusstsein, dass ein halber Liter ihres „Lebenssaftes“ eventuell Leben rettet, sind am Freitag exakt 200 Frauen und Männer dem Aufruf des DRK-Ortsvereins Harpstedt gefolgt, sich in der Delmeschule auf die Trage zu legen und „piksen“ zu lassen. Zehn von ihnen leisteten ihre erste Blutspende. Bei einigen Wiederholern ist die Zahl der absolvierten „Aderlässe“ hingegen bereits dreistellig.