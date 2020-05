Von Normalität noch weit entfernt

Auch Wülfers Gasthaus hat nun wieder geöffnet / Große Feiern weiterhin nicht möglich

+ Das ehemalige „Serengetizimmer“ hat sich in den ausgesprochen stilvollen „Bullenstall“ verwandelt. Links Ulrike Adam-Wülfers und ihr Mann Steffen Adam mit der Hinweistafel, auf der die pandemiebedingt von den Gästen einzuhaltenden Regeln stehen. Foto: Bohlken

Groß Ippener - Von Jürgen Bohlken. Das Lokal betreten, sich an den Tisch setzen, auf die Bedienung warten, bestellen – das war „vor Corona“. Jetzt, in der Pandemie, hat der Restaurantbesuch trotz aller Lockerungen fast etwas von „Einchecken“, so auch in Wülfers Gasthaus in Groß Ippener. Im Eingangsbereich steht eine Tafel mit zu beachtenden Abstands- und Hygieneregeln. Daneben befindet sich ein Spender mit Desinfektionsmittel für die Hände, der zwingend zu benutzen ist. Mehr Beinfreiheit beim Sitzen wegen der einzuhaltenden Tisch-Sicherheitsabstände von jeweils anderthalb Metern freut vielleicht die Gäste. Bei den Gastronomen hält sich die Freude hingegen in Grenzen. Sie sehnen nach wochenlangem Lockdown ein volles Haus herbei. Doch selbst ein nur mäßig guter Besuch bleibt am ersten Öffnungstag nach der Zwangsschließung oft noch aus.