Nistkasten ist nicht gleich Nistkasten

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Welcher heimische Vogel in welchem Nistkasten brütet, weiß die Klasse 4b der Grundschule Harpstedt jetzt. Ob sich die graue Theorie mit der Praxis deckt, wollen die Schüler im Frühjahr durch Beobachtung herausfinden.

„Das hier sind drei Eigentumswohnungen für Vögel, die ein besonders soziales Zusammenleben gewohnt sind“, deutete Karl-Heinz Krüger am Mittwochmorgen im Klassenzimmer auf den längsten aller 15 durchnummerierten Nistkästen, die er und weitere Jäger mit der 4b von Klassenlehrer Ufke Janssen montiert hatten. „Dort ziehen gern Spatzen ein. Es kann vorkommen, dass drei Paare in diesem Kasten brüten.“

Die Klasse begrüßte neben Krüger auch Hegeringleiter Rudolf Alfken sowie die Waidmänner Michael Kowalski, Michael Witte und Walter Gartelmann. Routiniert wurden die Teile der von Krüger mitgebrachten Nistkasten-Bausätze mithilfe von Akkuschraubern zusammengefügt. Vor dem Aufhängen der Vogelbehausungen stillten die Gäste kindlichen Wissensdurst. Zunächst erklärte Rudolf Alfken, was ein Hegering überhaupt ist. Und dass zu den Aufgaben des Jägers auch das Hegen gehört - das Bewirtschaften und Betreuen der Reviere mit dem Ziel, der Artenvielfalt des Wildes nicht zu schaden.

Sodann erläuterte Karl-Heinz Krüger nacheinander Sinn und Zweck der 15 gefertigten Nistkästen: „Der hier hat ein Einflugloch mit 3,2 Zentimetern Durchmesser“, deutete er auf ein Exemplar, das für Kohlmeisen gedacht, aber auch für Fliegenschnäpper, Trauerfliegenschnäpper oder Sperlinge geeignet sei. Die Blaumeise, die deutlich kleiner sei, versuche ebenfalls mitunter, sich dort einzunisten. „Dann aber kommt die Kohlmeise und jagt sie wieder raus.“ Nur 2,6 Zentimeter Durchmesser habe indes das Einflugloch für Blaumeisten-Nistkästen. Weniger zierliche Arten passten da nicht durch. Weder Spatz noch Kohlmeise.

„Wieder andere Vögel wollen viel Licht haben“, leitete Krüger zu einer Behausung mit einem größeren - ovalen - Einflugloch über. Dort nisteten gern der Garten- und der Hausrotschwanz, erklärte er. Interesse weckten seine Erläuterungen zu Garten- und Waldbaumläufern. Diese „verhältnismäßig unscheinbaren“ Vögel machten ihrem Name alle Ehre. „Sie suchen ihre Nahrung an Baumrinde. Der Nistkasten sollte seitlich am Baum mit Draht befestigt werden, damit der Vogel am Stamm hochlaufen und direkt hineingehen kann. Das ist typisch für ihn.“ Baumläufer flögen indes nur ungern „mittig rein“, verriet Krüger den Kindern.

Aus den gebauten Nistkästen ragten solche mit viel Lichteinfall, sogar mit zwei Löchern, heraus - für Nischenbrüter wie Bachstelze oder Grauschnäpper. „Drinnen befindet sich eine Art Sprungschanze. Dahinter baut der Vogel das Nest“, so Krüger. Eichelhäher oder Elstern hätten keine so langen Hälse, als dass es ihnen gelingen könnte, an die Gelege zu kommen. Denselben Zweck, nämlich Rabenvögel von den Jungtieren fernzuhalten, erfüllten sehr lange Dachüberstände, verdeutlichte der Jäger anhand eines anderen Nistkastens.

„Gebaut habt ihr ganz toll. Das war super“, lobte Krüger die Viertklässler. Ob die auf dem Schulgelände aufgehängten Nistkästen bezogen werden und was sich dort während der Brutzeit und nach dem Schlüpfen tut, wollen die Schüler zu gegebener Zeit mit der nötigen Vorsicht und Rücksichtnahme auf die Vögel beobachten. Sicher werden ihnen dann auch Elterntiere bei der unermüdlichen Nahrungsbeschaffung ins Auge fallen.

Ende April oder Anfang Mai kommen die Jäger abermals in die Grundschule Harpstedt. Dann bringen sie unter anderem „Hörproben“ von Vogelstimmen mit.

Die aktuelle Aktion nutzte der Hegering auch, um ein wenig Werbung für die kommende Osterferienspaßaktion zu machen. Die Teilnehmer können wiederum Nistkästen bauen, und zwar zum Mitnehmen und Aufhängen bei sich zu Hause.

Die beliebten Wildbeobachtungsaktionen führt die Jägerschaft ebenso zu gegebener Zeit fort.