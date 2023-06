Gartenhäuschen am Ahornring in Dünsen niedergebrannt: Rund 50.000 Euro Schaden

Von: Dierk Rohdenburg, Jürgen Bohlken

Nichts mehr zu retten gab es an der Gartenhütte. © Bohlken

Dünsen – Aus noch ungeklärter Ursache ist am frühen Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr ein Gartenhäuschen am Ahornring in Dünsen mit 16 Quadratmetern Grundfläche niedergebrannt. Der Schaden bewegt sich im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Freiwilligen Feuerwehren Harpstedt und Groß Ippener waren nur wenige Minuten nach der Alarmierung mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und stellten im Nu eine Löschwasserversorgung her. Sie fanden ein bereits in Vollbrand stehendes Holzgebäude vor. Einige Trupps löschten das Feuer rasch. Gleichwohl zerstörten die Flammen die Gartenhütte komplett. Ein Ausbreiten und Übergreifen des Feuers auf das benachbarte Wohnhaus verhinderten die Brandschützer.

Da sich in der Gartenhütte hochwertige Elektrogeräte befanden, schätzte die Polizei die Schadenshöhe auf rund 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Unter Drogen auf der A1

Auf einem Parkplatz zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener in Fahrtrichtung Bremen kontrollierten am Samstag, 10. Juni, gegen 21:15 Uhr Beamte der Autobahnpolizei einen Wagen aus Bremen. Der Kontrollort befindet sich im Bereich der Samtgemeinde Harpstedt im Landkreis Oldenburg.

Bei der Kontrolle des 42 Jahre alten Fahrers aus der Hansestadt stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum berauschender Mittel hindeuteten. Ein Drogenvortest verlief positiv auf die Beeinflussung in Bezug auf THC. Aus diesem Grund wurde dem Fahrer ein Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ohne Führerschein auf der A1

Am Sonntag, 11. Juni, kontrollierte die Autobahnpolizei Ahlhorn auf der Rastanlage Wildeshausen an der A 1 gegen 9 Uhr ein Auto aus Polen. Bei der Überprüfung des 30 Jahre alten polnischen Staatsbürgers stellte sich heraus, dass dieser keinen Führerschein vorlegen konnte, weil er nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung für die zu erwartende Geldstrafe und die Kosten des Verfahren in Höhe von 500 Euro erhoben, die auch vor Ort vom Beschuldigten entrichtet wurden.