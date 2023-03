Mordfall Nicole Stindt: Nochmalige DNA-Analyse

Von: Dierk Rohdenburg, Jürgen Bohlken

Seit 14 Jahren ungeklärt: der Mordfall Nicole Stindt. © Polizei

Groß Ippener/Stuhr – Der ungeklärte, fast 14 Jahre zurückliegende Mordfall Nicole Stindt wird neu aufgerollt.

Die Ermittler versprechen sich etwas davon, die DNA-Spuren aus dem in der Nähe des Bremer Hauptbahnhofs entdeckten Toyota des Opfers noch einmal in Hannover auswerten zu lassen, zumal sich die Analyseverfahren deutlich verbessert haben. Damit wollen sie auch den Druck auf den nicht gefassten Täter erhöhen.

Als Todesursache steht „Gewalt gegen den Hals“ fest. Die 38-jährige Nicole Stindt bewohnte an der Blockener Straße 15 in Stuhr allein eine Zweizimmerwohnung. Sie war nicht berufstätig und hielt zwei Hunde in ihrer Wohnung, mit denen sie in der näheren Umgebung Hundeausbildungsplätze besuchte. Sie hatte ansonsten kaum soziale Kontakte. Am Abend des 18. August 2009 fuhr sie mit ihrem Pkw zu einer Hundeschule in Bassum. Diesen Treffpunkt verließ sie um 20.15 Uhr, danach fehlte von ihr jede Spur.

Hund „Lana“ in Dötlingen gefunden

Einen Tag später wurde ihr Hund „Lana“ im Bereich Dötlingen/Wildeshausen gefunden, ihr Auto in Bremen in der Nähe des Bahnhofs. Am 24. Mai 2010 fanden Spaziergänger schließlich ein von Tieren freigelegtes Erdgrab, in dem sich die Leiche von Nicole Stindt befand. Ablageort der Leiche war das Waldstück „Buchholz“ bei Groß Ippener.

Dass der Fall Stindt neu aufgerollt wird, wurde im Rahmen der Vorstellung der Kriminalstatistik der Polizeiinspektion Diepholz bekanntgegeben. Für entscheidende Hinweise hat die Polizeidirektion Oldenburg eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt. „Ungeklärte Morde verjähren nicht“, so Polizeioberrat Thorsten Strier als Leiter des Zentralen Kriminalermittlungsdienstes (ZKD) der PI Diepholz. Die unmissverständliche Botschaft: Der Täter kann sich nie in Sicherheit wiegen.

Die Aufklärungsquote von Straftaten ist in der PI Diepholz ohnehin ausgesprochen hoch, wie Polizeidirektor Thomas Kues als PI-Leiter während der Präsentation der Kriminalstatistik 2022 am Mittwoch im Polizeikommissariat Weyhe betonte. In 68,12 Prozent aller Fälle haben die Beamten den Täter ermittelt.