„Nichts von der Stange“

Harpstedt – „Ganz und gar nicht von der Stange“ – unter diesem Motto steht am Sonntag, 24. März, von 11 bis 18 Uhr die Harpstedter Hobby- und Kunstausstellung im Koems-Saal bei freiem Eintritt. Zum 41. Mal präsentieren sich mehr als 40 Aussteller mit einem abwechslungsreichen Angebot, das seinesgleichen sucht. Es reicht von natürlich hergestellten Seifen bis zu kulinarischen Köstlichkeiten – und von Unikaten aus Glas oder Keramik bis hin zu ansprechender Deko für den Garten. Stellt sich beim Stöbern Appetit oder Durst ein, so können sich die Besucher von mittags bis abends vom Team der Harpstedter Ohrwürmer in der Saalstube kulinarisch verwöhnen lassen. Die kleinen Gäste sollen auf der Bühne des Saals bei Bastelangeboten auf ihre Kosten kommen. Organisatorin Monika Schäfers und die Aussteller erhoffen sich einen guten Besuch. Begleitend sind die historischen Scheunen auf dem Koems-Gelände geöffnet und laden mit ihren Exponaten zu einer Stippvisite ein.