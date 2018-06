Nach neuen Richtlinien: Testlauf beim Kreisentscheid in Harpstedt

Beim Feuerwehr-Kreisentscheid nach neuen Richtlinien musste sich in Harpstedt die gastgebende Staffel zuerst bewähren (großes Bild unten). Dabei lief noch nicht alles wie am Schnürchen. Der Wasserstrahl ließ einen zu leichten Behälter umkippen (Mitte). Anfangs gelang es nicht, ihn, wie dies der Ablauf vorsah, mit 100 Litern Wasser zu „befüllen“; daher wurde er im weiteren Verlauf beschwert. Die Fotos oben zeigen zwei Gruppen nach dem Kuppeln im Spaßwettbewerb. Dingstede (l.), der Ausrichter des Kreisentscheids 2019, trug hier am Ende die „Rote Laterne“, während Harpstedt (r.) siegte. Als Zusatzaufgabe galt es, ein Rohrlabyrinth geschickt zu schwenken und die darin befindliche Holzkugel durch den „Irrgarten“ zu lotsen, bis sie durch eine Öffnung herausfiel. Mehrere „Gucklöcher“ erleichterten das. Allerdings waren die Rohre innen mit einigen Sperren versehen, was sich wiederum als Handicap erwies.

© Bohlken