Nicht jede Sorte ist sofort zu erkennen

BUND veranstaltet Apfeltag in Prinzhöfte

+ Fachgespräche zum Thema Apfel: Henning Greve, Dr. Wulf Carius und Birgit Brackmann (von links). J Foto: Rinne

Prinzhöfte - „Ich bin mir fast sicher, es ist ein Pink Lady“, urteilte Henning Greve am Sonnabend auf dem BUND-Hof (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) „Ton Wendbüdel“ in Prinzhöfte nach eingehender Prüfung. Nicht nur Farbe und Größe der von Birgit Brackmann aus Twistringen eingereichten Äpfel brachten den Pomologen auf die richtige Spur. Auch Geschmack und Textur sind für den Obstexperten aus Syke entscheidend. „Wir haben den Baum vor einigen Jahren in einer Gärtnerei gekauft und leider das Etikett weggeworfen. Nun wollten wir einfach mal wissen, welche Sorte wir jedes Jahr ernten“, erklärt die Gartenliebhaberin.