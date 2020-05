Nicht jede Nachsuche führt zum Erfolg

Harpstedt/Fahrenhorst - Von Jürgen Bohlken. Abstand halten hat Bosso gelernt, sogar schon vor Corona. Als ausgebildeter Schweißhund spürt er Wild auf, das sich bei Verkehrsunfällen schwer verletzt hat. Oder solches, das nach dem Fangschuss eines Jägers nicht an Ort und Stelle verendet, sondern unter dem Einfluss des Adrenalins ins Dickicht entschwindet und teils noch bemerkenswert lange Strecken zurücklegt, ehe es tot zusammenbricht.

Eine Bache, die ihre Jungen schützen will, könnte Bosso mühelos töten. Daher trägt der Brandlbracke-Rüde Schutzkleidung bei sogenannten Nachsuchen – und wahrt Sicherheitsdistanz, um sich nicht selbst in Gefahr zu begeben. Das Aufspüren verletzten Wildes strengt den Vierbeiner unglaublich an. „Nach 20 Minuten ist er für fünf bis sechs Stunden völlig platt“, weiß sein Herrchen, Ausbilder und Halter Karsten Kröff aus Fahrenhorst. Der Dachdeckermeister mit eigenem Betrieb in Brinkum ist im Diepholzer Nordkreis und im Kreis Oldenburg ehrenamtlich als bislang einziger amtlich bestätigter Schweißhundführer unterwegs.

Kröff, Revierpächter der Eigenjagd Meyerholz/Dünsen, gehört zu jenen Mitgliedern des Hegerings Harpstedt, die besondere Aufgaben erledigen. „Und solche Leute stellen wir immer mal wieder der Öffentlichkeit vor“, erläutert Jens Witte aus Wohlde, der für den Hegering Pressearbeit leistet.

„Nach einem Verkehrsunfall mit Wild laufen die Tiere oft schwer verletzt weg, quälen sich, verenden manchmal erst nach Tagen. Im Normalfall verständigt der Unfallverursacher die Polizei. Die benachrichtigt den zuständigen Revierpächter. Der kommt und schaut nach. Findet er das Wild nicht sofort, setzt er seinen eigenen Jagdhund ein. Allroundhunde stoßen aber schon mal an ihre Grenzen. Dann komme ich mit meinem ausgebildeten Schweißhund ins Spiel“, sagt Karsten Kröff. Wenn Bosso seinen „Job“ erledigt, wittere er nicht primär die Spur des Schweißes. „Mit Schwitzen hat das wenig zu tun. Schweiß steht in der Jägersprache für aus dem Tierkörper austretendes Blut“, weiß Jens Witte. Der Schweißhund folge vor allem der Bodenverwundung auf der Wundfährte. „In einem Liter Erdreich befinden sich rund zehn Milliarden Kleinstlebewesen. Durch den Schalenabdruck, den Fußbadruck des Wildes, werden diese Organismen ge- oder zerquetscht. Dabei entsteht eine Duftspur, die der Schweißhund wittert. Jeder Mensch kann das selbst nachempfinden: Etwas Waldboden in der Hand zerreiben und daran riechen! Das setzt fast fruchtig anmutende Aromen frei“, erzählt Kröff.

Supernase mit 300 Millionen Riechzellen

Bossos Nase kann allerdings weit mehr als ein schnöder menschlicher Zinken. „Ein Dackel hat ungefähr 125 Millionen Riechzellen. Ein Schweißhund sogar rund 300 Millionen. Seine Nase riecht etwa eine Million mal besser als die eines Menschen“, weiß Kröff. Sie nehme auch das Adrenalin wahr, das ein verletztes Stück Wild aus den Duftdrüsen zwischen seinen Schalen ausschütte. Zusätzlich wittere der Hund einzelne Fellhaare, Hautschuppen, gegebenenfalls Bluts- und Schweißtropfen. Wenn Bosso an einer zwölf Meter langen Leine, dem „Schweißriemen“, zunächst die Unfallstelle absuche und dann dem verletzten Wild nachspüre, wisse er bereits, ob es sich um ein Reh, einen Hirsch oder ein Wildschwein handele. Er gebe diese Information mit der Tonhöhe seiner Fährtenlaute, seines genetisch angewölften „Jiffelns“, preis. Eine Nachsuche könne schon mal über sechs oder mehr Kilometer durchs Dickicht gehen. Entscheidend sei, dass sich der Schweißhund nicht ablenken lasse. Ihn das zu lehren, gehöre zu den Herausforderungen im Verlauf der dreijährigen Ausbildung.

„Der Hund erkennt im Grunde bereits beim Losgehen, ob das zu suchende Stück Wild schwere Verletzungen erlitten hat. Wenn nicht, macht sich das an seinem lustlosen Verhalten bemerkbar, und ich ahne, dass wir uns die Nachsuche fast schenken könnten“, schildert Kröff. Verletztes Wild ergreife bei Annäherung – seinem Instinkt folgend – oftmals die Flucht. In solchen Fällen werde Bosso von der Leine gelassen, damit er das Tier stelle und durch Umkreisen sowie Bellen am Weglaufen hindere. Die ohnehin schon leidende Kreatur dürfe nicht noch kilometerweit gehetzt werden. Kröff: „Der Hund wartet, bis ich angekommen bin, um das Stück Wild mit einem Fangschuss von seiner Qual zu erlösen. Manchmal geht das aber nicht, weil vielleicht Wohnhäuser in der Umgebung stehen. Dann bleibt nur ein Messerstich ins Herz als Alternative.“

Etwa ein Drittel der Einsätze seien Anschuss- oder Unfallkontrollen: „Bei diesen Fällen kommen wir zu dem Ergebnis, dass dem Wild nichts Schlimmes passiert ist“, erläutert Kröff. Rund ein weiteres Drittel der Nachsuchen ende ergebnislos; solche Fehlsuchen seien belastend für den Schweißhundführer. „Sie bescheren mir die eine oder andere schlaflose Nacht“, gesteht Kröff. Das übrige Drittel der Einsätze führe zum Erfolg – also zur verletzten Kreatur. Fleisch, das aus Wildunfällen resultiere, dürfe übrigens nicht in den Verkauf gebracht werden, betont Jens Witte. Die Zunahme des Schwarzwildes mit Auswirkungen auf das Unfallgeschehen im Straßenverkehr sei der ausschlaggebende Grund dafür, weshalb es nun den ersten amtlich bestätigten Schweißhundführer im Raum Nordkreis Diepholz/Kreis Oldenburg gebe.

„1992 schossen wir im Hegering Harpstedt ganze drei Wildschweine. Inzwischen sind es etwa 250 im Jahr“, erläutert Witte.

Bosso musste sein Futter selbst suchen

Mit drei Jahren könne ein ausgebildeter Schweißhund alle nötigen Voraussetzungen für seine Aufgaben haben und dann durchaus fünf Jahre lang gut für Nachsuchen eingesetzt werden, sagt Kröff. Auf nahezu 100 Einsätze jährlich bringe es Bosso inzwischen. Ein Sonderrecht des amtlich bestätigten Schweißhundführers: Er darf bei Nachsuchen fremde Reviere betreten – ohne Einwilligung des Jagdausübungsberechtigten. Einen geeigneten Hund zu bekommen, sei nicht leicht und an Voraussetzungen geknüpft gewesen, erläutert Kröff. Bosso komme von einem Züchter aus der Nähe von Kiel. Er dürfe nicht im Zwinger gehalten werden, sondern müsse im Haus leben, damit sich eine enge Mensch-Tier-Bindung entwickele. Sofort nach dem Erwerb habe Bossos Ausbildung im Welpenalter begonnen. „Ich tat sein Fressen in eine Damenstrumpfhose, die ich durch den Garten schliff. Der Hund musste sich sein Futter selbst suchen“, erinnert sich Kröff an die Anfänge. Im ersten Ausbildungsjahr sei es aber vor allem um Grundgehorsam gegangen – und dann, in der Anlageprüfung, um Fähigkeiten, die der Hund von Natur aus mitbringen müsse, etwa Unempfindlichkeit gegenüber Schießgeräuschen oder auch das Fährtenlautgeben. Kröff: „Wer da nicht besteht, kann im Grunde genommen gleich aufhören.“ Habe der Hund zusätzlich jagdliches Rüstzeug in der Ausbildung erworben, durchlaufe er eine Brauchbarkeitsprüfung. Danach sei er bereits als Schweißhund einsetzbar.

Um auf die eingangs erwähnten Sicherheitsabstände zu Wildschweinen zurückzukommen: Hinter Bosso liegt auch eine „Schwarzwildgatterausbildung“.

Kontakt:

Telefon: 0172/54 73 259