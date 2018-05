Nicht nur beim Oberst hat das „Kribbeln“ begonnen

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Bei Oberst Rolf Ranke hat das „Kribbeln“ vorm Schiebenscheeten längst begonnen – und am Wochenende sogar noch zugenommen: Anlässlich seines 60. Geburtstages, den der oberste Befehlshaber der Harpstedter Bürgerschützen im Lämmerkoven feierte, beglückten ihn Friedrich Jarren, Korporal des III. Rotts, und Holger Bahrs mit einem Intermezzo als Trommler; die Offiziere ließen sich indes in voller Montur zu einem Säbelrasseln „außer der Reihe“ hinreißen.

Doch auch die einfachen Bürgerschützen dürften mittlerweile richtig Lust auf den „Pfingstdienstag“, 22. Mai, haben. Für sie beginnt das Fest nach dem Frühstück: Ab 9 Uhr schreibt sich jeder von ihnen, anständig gekleidet sowie mit Blumen im Lauf des Holzgewehrs, am Zylinder und am Revers – je nach Wohnort – in „seiner“ Korporalschaft (Rott) ein. Das I. Rott sammelt sich beim Hotel „Zur Wasserburg“ (Amtsfreiheit), das II. beim Gasthaus Pagels (Lange Straße), das III. bei Korporal Friedrich Jarren (Carsten-Horst-Kamp 6) und das IV. bei seinem „Spieß“ Bernd Fassauer (Heinrich-Böll-Straße 4). Nachdem jeweils die Rekruten „geschliffen“ worden sind, begeben sich die Bürgerschützen rottweise zum Bataillonsappell auf den Marktplatz.

Dort treffen bis 10.45 Uhr auch die Festkapelle „Prager“, Offiziere und Magistrat sowie der diesjährige Fähnrich Holger Bahrs (III. Rott) ein. Michael Rohlfs, der neue Leutnant im IV. Rott, ist übrigens als Fahnenbegleiter eingeteilt.

Nach Ansprachen von Oberst Rolf Ranke und Fleckenbürgermeister Stefan Wachholder, dem Verlesen der Fest- und Schießordnung, einem Probe-Exerzieren der Rekruten und der Ehrung langjähriger Ausmarschierer erklingt die Nationalhymne. Anschließend, um 11.15 Uhr, marschiert das ganze „Bataillon“ zu Noch-Bürgerschützenkönig Malte Böhm (III. Rott) in die Freistraße. Mit etwas Glück sind diesmal über 500 Ausmarschierer dabei, zumal erstmals die unter 17-Jährigen mitmarschieren dürfen (Marschreihenfolge: III., II., I. und IV. Rott). Mitsamt König geht’s nach dem Abschreiten der Front um 12.10 Uhr weiter zum Koems-Gelände (Festplatz). Die erste Wache dort übernimmt um 13 Uhr das II. Rott; im Anderthalb-Stunden-Takt folgen das I., IV. und III. Bei Verstößen gegen die Festordnung kommen „Sünder“ im Lämmerkoven „an die Kette“ – zwecks Aburteilung in illustren Schnellverfahren. Um 13 Uhr beginnen in der Koems-Schießhalle die Schießwettbewerbe. Die Berechtigung, drei Schuss auf die Königsscheibe auf 100 Meter über Kimme und Korn abzugeben, hat jeder „ehrbare Harpstedter Haushaltsvorstand“ oder sein „mindestens 21 Jahre alter Anerbe“, wobei die vorherige Teilnahme am Ausmarsch Voraussetzung ist. Eine Zwölf reicht, um ins Stechen zu kommen. Volljährige Männer, die noch nicht 21 sind, mischen im Schießen um den U21-Pokal mit. Ehemalige Bürgerschützenkönige wetteifern um den Königspokal. Im Damen-Team-Cup schießen dreiköpfige Frauenmannschaften um einen 100-Euro-Geldpreis.

Neben Gaumenfreuden der Imbiss-Gastronomie auf dem Festplatz kann jeder (für zwölf Euro) das Bürgeressen im Koems-Saal genießen, das ab 13 Uhr in Buffetform in der Saalstube angerichtet sein wird. Zur selben Zeit startet ein Kremser-Shuttle-Service zwischen Ortsmitte/Marktplatz und Festplatz.

Um 14 Uhr beginnt in der Rottscheune die beliebte „Hüttendisco“ mit Stimmungsgranate DJ Toddy. Vor dem Umschießen (ab 18.30 Uhr) geben die Harpstedter „Prager“ (ab 16 Uhr) ein Platzkonzert. Um 20 Uhr erreicht das Fest mit der Krönung des neuen Bürgerschützenkönigs (des Thronfolgers von Malte Böhm) auf dem Krönungsplatz durch Oberst und Bürgermeister sowie mit der Vergabe der ausgeschossenen Pokale seinen Höhepunkt. Das Säbelrasseln der Offiziere beschließt dieses Prozedere.

Im Anschluss schickt sich DJ Toddy beim Festball für jedermann im Koems-Saal an, die Stimmung auf den Siedepunkt zu treiben (Eintritt frei). In tiefer Nacht bringen Untertanen, die dann noch marschieren können, den neuen König nach Hause und werden dort bewirtet.