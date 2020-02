Nicht arm, aber fürs „laufende Geschäft“ bleibt wenig übrig

Haushalt 2020 der Gemeinde Kirchseelte: Umlagen fressen erwartete Einnahmen größtenteils auf

Kirchseelte – „Wir sind keine arme Gemeinde, haben aber nur wenig Geld für das ,laufende Geschäft'. Unsere liquiden Mittel dürfen wir für Investitionen verwenden, nicht aber zum Ausgleich des Ergebnishaushalts“, erläuterte Bürgermeister Klaus Stark am Dienstag mit Blick auf den Kirchseelter Etat 2020, den der Rat einstimmig verabschiedete. Wenn die Planzahlen des gerade gebilligten Haushalts so eintreten, dann nimmt die Gemeinde Kirchseelte in diesem Jahr 1,058 Millionen Euro an Steuern und Konzessionsabgaben ein – und führt 962 100 Euro an Umlagen wieder ab, davon 341 100 Euro an den Landkreis (– 1900 gegenüber 2019) und 602 000 Euro an die Samtgemeinde Harpstedt (+29 900). Die Gewerbesteuerumlage reduziert sich wegen einer die Kommunen entlastenden Gesetzesänderung gegenüber dem Vorjahr um 21 000 auf 19 000 Euro.