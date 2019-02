„NeverTooLate“ rockt die Kirche mit Coversongs

Dünsen - Die vor sechs Jahren gegründete Rock-, Soul- und Latin-Rentnerband „NeverTooLate“ aus Bremen rockt am Freitag, 1. März, ab 20 Uhr die Zufluchtskirche in Dünsen mit Coverversionen großer Hits. Musikalisch reicht das Spektrum dabei von Elvis Presley, den Rolling Stones und den Doobie Brothers über Dire Straits bis hin zu Santana, Jethro Tull und Deep Purple. Karten für dieses „Kultur am Glockenturm“-Konzert gibt es im Vorverkauf für 14 Euro pro Stück auf dem Wesselhof in Dünsen, bei Schreibwaren Beuke in Harpstedt, in der Gildebuchhandlung in Wildeshausen oder unter der Hotline 04244/967 403. Tickets sind ebenso über eventim.de erhältlich. An der Abendkasse beträgt der Eintritt 16 Euro. Ihre Gage spenden die 13 Bandmitglieder zugunsten des Autismusvereins Bremen. „Sie spielen die Musik nicht vom Blatt ab. Nein, sie leben sie auf der Bühne. Sie lassen ihren Spaß und ihre Freude auf das Publikum überspringen“, verspricht der Veranstalter. Wer sich in der Disco nicht mehr wohlfühle, komme im „NeverTooLate“-Konzert auf seine Kosten. „Hier kann, soll und wird bis zum Abwinken getanzt, mitgesungen und geklatscht. Den Musikern eilt ein legendärer Ruf voraus. So ist es nicht verwunderlich, dass sie eine Fangemeinde hat, die immer dabei ist“, heißt es in der Konzertankündigung, die mit verheißungsvollen Worten an die Besucher endet: „Sie werden ja alle mit Vorfreude zu dem Konzert kommen. Wir versprechen Ihnen, dass Sie begeistert nach Hause gehen werden.“