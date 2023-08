Leise Töne und Texte mit Tiefgang

+ © Rinne Hans Rohe: Ein begnadeter Gitarrist mit einer prägnanten Stimme. © Rinne

Der Berliner Gitarrist und Liedermacher Hans Rohe überzeugt bei „Kultur am Donnerstag“. Die Veranstaltungsreihe in Harpstedt ist neu gestartet.

Harpstedt – Mit eher leisen Tönen wagte Konzertmanager Moritz Rüdig am Freitagabend einen Wiedereinstieg in die Konzertreihe „Kultur am Donnerstag“. Texte mit Tiefgang verzauberten das Publikum im Harpstedter Lokal „Liberty´s“.

Der Liedermacher Hans Rohe stellte an diesem Abend sein Album „Niemand spielt Klavier“ vor. „Das gab es schon vorher als Privatpressung, doch jetzt ist es neu abgemischt offiziell aufgelegt worden“, erklärte Rüdig, Inhaber des Labels „Oberdeich Records“, am Rande des Konzertes. Rohe ist ein begnadeter Gitarrist mit einer prägnanten Stimme, die das Publikum von Beginn an fesselte.

Ein nahezu perfekter Abend

Nur wenig Privates gibt der Künstler offiziell von sich preis. „Er stammt aus dieser Gegend. Vechta oder Cloppenburg“, verriet Rüdig. Immerhin war der Gast bei Beginn der „Konzerte am Donnerstag“ vor zehn Jahren schon einmal in Harpstedt. „Hans Rohe lebt mit seiner Freundin sowie zwölf Gitarren in Berlin-Neukölln und schreibt Lieder über gescheiterte Beziehungen, mögliche und unmögliche Liebe und Leben in Zeiten von sozialer Kälte“, heißt in der offiziellen Ankündigung. Weiterhin erfährt man, dass Rohe Gründer der Berliner Stones Cover-Band der anderen Art „Butterfly on a Wheel“ und Gitarrist beim „Berlin Beat Club“ ist. Aktuell musiziert der Künstler auch mit Andre Herzberg zusammen, dessen letztes Solo-Album er mitschrieb und produzierte. Seine musikalische Bandbreite und Expertise beweist die Zusammenarbeit mit Künstlern wie Danny Dziuk, Nina Hagen, Van Dyke Parks und Winson.

Wer mehr über den Künstler erfahren will, sollte sich jedoch einfach seine Lieder anhören, in denen er ganz auf seine eigene Art Alltagssituationen und vor allem Gefühle verarbeitet. Es war ein nahezu perfekter Abend, wenn da nicht die schwache Zuschauerresonanz gewesen wäre. Nur etwas mehr als 20 Besucher hielten sich im Bereich der Bühne auf und lauschten der Musik. Weitere zehn bis 15 Gäste befanden sich im hinteren Bereich der Gaststätte und überdeckten die „leisen Töne“ des Sängers zeitweise mit einem störenden Geräuschteppich. Freitags ist die Gaststätte eben auch Ziel vieler Stammgäste, die einfach nur gut essen, trinken und feiern wollen.

„Wir mussten aus terminlichen Gründen ausnahmsweise auf den Freitag ausweichen“, bedauerte Wirt Metin Kalabalic und zeigte sich von der Zuschauerresonanz ein wenig enttäuscht. „Viele Gäste haben kurzfristig abgesagt oder sind einfach nicht gekommen, obwohl sie reserviert hatten. Dafür habe ich anderen absagen müssen“, sagte er. Der Gastronom lässt sich davon aber keineswegs abschrecken und bietet auch abseits dieser Konzertreihe Kultur in seinem Lokal an. „Am 23. August kommt ,Leaving Spirit‘ zu uns. Die waren schon mal hier. Damals hatte denen eine Gaststätte aus Bremen kurzfristig abgesagt, und da haben die bei uns angefragt und durften im ,Liberty´s‘ auftreten. Nun haben sie wieder angefragt“, freute er sich. Auch der Reihe „Kultur am Donnerstag“ gibt Kalabalic eine Zukunft. „Ich freue mich, dass Moritz Rüdig die Konzerte wieder aufleben lässt. Harpstedt hat das Publikum dafür“, ist sich der Wirt sicher. Rüdig selber hat sich das Ziel gesetzt, monatlich ein Konzert im „Liberty´s“ zu veranstalten. Nach der verlängerten Corona-Pause sei es völlig in Ordnung, wenn der Start etwas schleppend beginne, so Rüdig.

Publikum fordert drei Zugaben

Das Publikum jedenfalls war am Ende restlos begeistert und entließ Rohe erst nach drei Zugaben in den wohlverdienten Feierabend. Besonderes Lob gab es von einer Rheinländerin. „Eine hinreißende Mischung aus Frittenfett und handgemachter Musik! Und die wunderbare Erfahrung, dass es jenseits von Mega-Events in Mega-Stadien noch Künstler wie den Singer-Songwriter Hans Rohe mit seinen ehrlichen Songs gibt, die ein erlesenes Publikum mitreißen können“, schwärmte Ulrike Stockhausen nach dem Konzert. Die Kölnerin war am Freitag zum ersten Mal in Harpstedt gewesen.

Das nächste Konzert in der Reihe „Kultur am Donnerstag“ ist für den 19. Oktober geplant.