Neustart der „Kultur am Donnerstag“ im „Liberty‘s“

Von: Jürgen Bohlken

Zusammen mit Karl Neukauf trat Hans Rohe (l.) vor zehn Jahren im damaligen Lokal „Le Bistro“ auf. © Veranstalter

Harpstedt – Daran hätte nach den lähmenden Coronajahren wohl kaum noch jemand geglaubt: Die Hutkonzertreihe „Kultur am Donnerstag“ im „Liberty‘s“ in Harpstedt erfährt eine Neuauflage. Das kündigt Moritz Rüdig an, der den Veranstaltungsreigen vor zehn Jahren ins Leben gerufen hatte.

Die „ARTgenossen“ Regina Mudrich (Violine) und Martin Zemke (Bass) klinkten sich bereits in der ganz frühen Phase als Kooperationspartner in die Programmgestaltung ein – auch als Begleitmusiker.

Zu den Künstlern, die schon 2013 in dem Lokal gastierten, das seinerzeit noch „Le Bistro“ hieß, gehörte Hans Rohe. Der stand damals zusammen mit Chansonnier Karl Neukauf auf der Bühne. Letzterer entpuppte sich in den nachfolgenden Jahren als eifrigster „Wiederholungstäter“ und belebte die „Kultur am Donnerstag“ immer wieder mit wechselnden Musikern an seiner Seite und unterschiedlich gearteten Projekten.

Hans Rohe ist es indes vorbehalten, den Neuanfang einzuläuten. Sein Konzert in Metin Kalabaliks Burger-Imbiss „Liberty‘s“ an der Langen Straße in Harpstedt am 4. August, 20 Uhr, fällt aber ausnahmsweise nicht auf einen Donnerstag, sondern auf einen Freitag. Wegen der überschaubaren Anzahl der verfügbaren Plätze empfiehlt sich eine Vorab-Reservierung unter Telefon 04244/967 98 74.