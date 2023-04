Neues Organisationsteam arbeitet in der Nachfolge des „Elferrates“: „HOT“ will Harpstedt beleben

Sie engagieren sich für „HOT“: Christina Emmerich, Stefan Wachholder, Bernd Fassauer , Stephan Bruns, Katja Bruns, Kevin Hofmann, Cord Beneke, Christoph Windhusen, Janis Brinkmann und Metin Kallabalik (v.l.). © wz

Harpstedt – Der „Elferrat Harpstedt“, eine Gruppe von elf Ehrenamtlichen aus den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Harpstedt, ist Geschichte. Einst gegründet, um gesellschaftliche Veranstaltungen zu organisieren und auch auszurichten, schliefen die Aktivitäten zuletzt immer mehr ein.

„Eigentlich waren es nur noch Annelen Voß und Steffen Akkermann, die den Elferrat repräsentierten. Ausgerichtet haben sie zuletzt den Weihnachtsmarkt und den Nachtflohmarkt“, zeigte Stefan Wachholder am Dienstagabend in der Eisdiele in Harpstedt auf. Dort hatte sich ein Kreis von Harpstedtern getroffen, die sich künftig für neue und laufende Veranstaltungen einsetzen wollen.

Der Name der Gruppe ist „HOT“. „Das ist die Abkürzung für ,Harpstedter Organisations-Team“, das wir nun neu auf die Beine gestellt haben“, erklärte Wachholder stellvertretend für alle. Angedacht ist, „HOT“ unter das Vereinsdach des Verkehrs- und Verschönerungsverein Harpstedt zu stellen. Die Gespräche dazu laufen. Zu „HOT“ gehören bislang Janis Brinkmann, Christoph Windhusen, Bernd Fassauer, Cord Beneke, Stephan Bruns, Christina Emmerich, Katja Bruns, Stefan Wachholder, Kevin Hofmann und Metin Kallabalik. Alles stammen aus dem Flecken.

Frischer Wind für Harpstedt

„Von ,HOT‘ versprechen wir uns für Harpstedt frischen Wind und mehr Schultern, die auch künftige Veranstaltungen tragen können“, so Wacholder. Das wird auch nötig sein. Nach dem ersten Weinfest im vergangenen Jahr auf dem Koemsgelände, soll in diesem Jahr am 16. September das zweite folgen. „Dafür brauchen wir viele helfende Hände und eine gute Organisation“, hieß es aus der Runde.

Das Weinfest werden alle, die zur Premiere dabei waren, noch in guter Erinnerung haben. Darauf kann man nach Meinung der Aktiven aufbauen. „Unser Netzwerk ist groß, und vor allem haben wir jetzt auch guten Kontakt zu jungen Leuten. Das werden wir zu nutzen wissen“, gab Wachholder die Marschrichtung vor. Dabei wird es ein ähnliches Konzept mit vielen weiteren Details geben. Natürlich auch mit einem Musikprogramm. Um 17 Uhr werden die Harpstedter Prager für einen schmissigen musikalischen Auftakt sorgen. Von 19 bis 21 Uhr steht die Band „Ann Doka“ auf der Bühne an der Veranstaltungsscheune, und ab 21.30 Uhr tritt das „Twins Akustik-Duo“ auf. Für einen guten Sound wird diesmal gesorgt. „Wir haben eigens eine leistungsfähige Anlage gemietet“, so Wacholder. Auch für die Kinder werde es ein Angebot geben. So soll das von der Landessparkasse zu Oldenburg gesponserte Kinder-Spielmobil vor Ort sein.

Weinfest soll noch besser werden

Mit einem neuen Fallschirm-Konzept warten die Offiziere der Bürgerschützen auf. Bier und andere Getränke bis hin zum Erdbeer-Secco werden ebenfalls aufgetischt. Gegrilltes, Antipasti und vieles mehr soll daneben den kulinarischen Bereich ergänzen. Aufgebaut wird alles wieder in einem Hütten-Ensemble vor der Bühne. Als Sponsor tritt die Avacon auf, Inkoop wird wieder mit Weinprobe und Käse dabei sein. Wachholder: „Damit haben wir aber noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Es laufen noch einige Gespräche. Am Ende sind wir sicher, das ersten Weinfest noch ein Stück toppen zu können. Dafür arbeitet jetzt ,HOT‘ mit vollem Elan.“