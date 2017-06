Neue Website

PRINZHÖFTE - Die Gemeinde Prinzhöfte bekommt einen neuen Internet-Auftritt. Die Gestaltung und auch das fortlaufende Einpflegen von Terminen und anderen Informationen übernimmt Martin Siemer aus Wildeshausen, der am Dienstag im Rat in Aussicht stellte, dass die Website nach den Sommerferien online geht. „Auf unserer Seite werden demnächst auch die Gemeinderatsmitglieder mit Bildern zu sehen sein“, kündigte Bürgermeister Hans-Hermann Lehmkuhl an. Er hätte es begrüßt, wenn alle Mitgliedskommunen in Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde eine einheitliche Online-Präsentation hinbekommen hätten. Tatsächlich aber kocht jede ihr eigenes Süppchen. Winkelsett hat noch nicht einmal eine eigene Website.

„Zentrale Lösung“ für Onlineveröffentlichung Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse, der als Gast an der Ratssitzung teilnahm, erläuterte eine neue Vorschrift im Baugesetzbuch, wonach die Veröffentlichung von Unterlagen zu Bauleitplanungen online gestellt werden sollen – unter anderem auf ein Landesportal, das aber noch gar nicht existiere. Ebenso auf die Websites der Kommunen. Das sei aber gerade in einem Samtgemeindekonstrukt schwierig, räumte Wöbse ein. Die Bürgermeister der acht Mitgliedsgemeinden hätten jüngst in einer Besprechung dafür plädiert, die Unterlagen zentral auf die Website der Samtgemeinde zu stellen. Sinnvoll wäre dann eine Verlinkung mit den Internetauftritten der Mitgliedsgemeinden.