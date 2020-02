Neue Tragkraftspritze für Horstedter Fahrzeug ist ausgeliefert

Ehrungen und Beförderungen in der Stützpunktfeuerwehr Prinzhöfte / Geschenk für Günter Wachendorf

+ Nach den Beförderungen: Christoph Wolter, Christin Wenke, Lena Pleus, Jannis Kirchhoff, Jonas Hotze, Jens Bultmeyer, Claas Ropers und der Ortsbrandmeister der noch jungen Stützpunktfeuerwehr Prinzhöfte, Jürgen Buchholz (v.l.).

Prinzhöfte – Die neue Tragkraftspritze für das Horstedter Fahrzeug sei da, vermeldete Ortsbrandmeister Jürgen Buchholz während der Jahreshauptversammlung der Stützpunktfeuerwehr Prinzhöfte. Die Stärke der Wehr beläuft sich aktuell auf 61 Aktive, 21 Alterskameraden sowie drei passive und sieben fördernde Mitglieder. Das Einsatzgeschehen seit der Gründung mit einer Personensuche und zwei Sturmeinsätzen ließ der stellvertretende Ortsbrandmeister Jens Bultmeyer Revue passieren. Die Wehr könne auf 24 Atemschutzgeräteträgerinnen und -träger zurückgreifen, so Atemschutzwart Carsten Beckmann; er erwähnte in die Ausbildung aufgenommene Neuerungen. Jannis Kirchhoff streifte die Aktivitäten der 16 Jungen und Mädchen in der Jugendfeuerwehr, ebenso Wettbewerbserfolge wie Platz fünf bei der Mini-Olympiade auf Kreisebene.