Neue Servierwagen erleichtern Pflegealltag

Momentan nehmen fast alle Bewohner an den gemeinsamen Mahlzeiten im DRK-Seniorenzentrum Harpstedt teil. Die Zahl der Bettlägerigen kann allerdings sehr schnell zulegen. In diesem Fall leisten vier neue Servierwagen, mitfinanziert aus Spenden von DRK-Ortsvereinsmitgliedern, wertvolle Dienste.

VON JÜRGEN BOHLKEN

Harpstedt – Der Belegschaft liegt natürlich daran, dass sich die Bewohner guter Gesundheit erfreuen und so selbstständig wie möglich ihren Tagesablauf gestalten können. Gleichwohl ist die Zahl der Bettlägerigen Schwankungen unterworfen. Diese Senioren bekommen das Essen ans Bett geliefert, und das geht mithilfe höhenverstellbarer Servierwagen auf Rollen recht bequem. Über zwei Stück verfügte das DRK-Seniorenzentrum bereits; nun sind vier neue hinzugekommen, sodass für jeden Flur mindestens einer vorhanden ist.

Die Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Harpstedt, Reinholde Lehmhus, und ihre Stellvertreterin Anke Hartmann ließen sich die Funktionsweise vor Ort erklären – in der Überzeugung, DRK-seitig wertvolle technische Helfer im anstrengenden Pflegealltag zu unterstützen: Geld, das Mitglieder des Ortsvereins im Rahmen interner Versammlungen und Veranstaltungen gespendet hatten, fließt in die Anschaffung der Wagen, die pro Stück mit Kosten von immerhin rund 400 Euro zu Buche schlagen. Zusätzlich macht Geld aus einer anderen Quelle die Finanzierung möglich: Angehörige verstorbener Bewohner des Seniorenzentrums hatten auf Kranzspenden verzichtet und stattdessen Beträge für das Pflegeheim gegeben. „Diese Spenden sind zweckgebunden gewesen. Wir haben uns mit den Angehörigen abgestimmt. Dabei kam der Wunsch nach weiteren Servierwagen zur Sprache“, berichtete Einrichtungsleiterin Hellen Müller. Sie, ihre Assistentin Romina Kahler und Pflegedienstleiter Stefan Klattenhoff zeigten sich dankbar für die Zuwendungen. Wie hoch die genauen Anteile des DRK-Ortsvereins und der privaten Spender an der Finanzierung sein werden, steht noch nicht fest. „Die Ware ist schon da, die Rechnung aber noch nicht“, merkte Hellen Müller an.

Die von der Stiegelmeyer GmbH & Co. KG gelieferten Servierwagen mit klappbaren Tischflächen zeichnen sich durch ihre Wendigkeit und ihr geringes Gewicht aus. Sie lassen sich variabel an die Betthöhe anpassen. Die Rollen verfügen über eine Arretiervorrichtung, die einen sicheren Stand ohne „Wegrollgefahr“ beim Einnehmen der Mahlzeiten gewährleistet.

„Wenn uns wirklich mal eine Welle von Erkältungs-, Grippe- oder auch Magen-Darm-Erkrankungen treffen sollte, können die Kranken schon wegen der Ansteckungsgefahr nicht zusammen mit den Gesunden im Speisesaal essen“, merkte Stefan Klattenhoff an; für solche Fälle sei es sicher ratsam, genügend Servierwagen zu haben. Diese könnten im Übrigen genauso gut Verwendung finden, wenn die Erkrankten in ihrem Zimmer auf einem Stuhl oder im Sessel säßen, meinte Reinholde Lehmhus. „Mein Vater hatte auch so ein Ding, das aber lange nicht so teuer war. Er hat dieses rollende Tischlein oft genutzt – etwa beim Kaffeetrinken oder Abendessen. So musste er nicht immer aufstehen und an den Esstisch humpeln. Das war schon eine gute Sache.“