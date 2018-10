Neue Malteserwache unter Dach und Fach

Vor etwa fünf Monaten erfolgte die Grundsteinlegung für die neue Rettungswache der Malteser in Harpstedt und vor genau zwei Monaten wurde großes Richtfest gefeiert. Eine Zeit, in der sich an der Freistraße 22 so einiges getan hat. Inzwischen haben Handwerker das Gebäude um diverse Fenster, Türen sowie ein Dach ergänzt. „Wir sind sehr zufrieden“, berichtete Sven Strahlendorff, der den Neubau für die Malteser betreut unserer Zeitung. Wenn der Bau weiterhin ohne Komplikationen vorangeht, rechnet er damit, dass seine Kollegen ab Ende Januar vom neuen Standort zu den Einsätzen ausrücken können. Die modernisierte Wache bietet einige Neuerungen gegenüber dem alten Gebäude. Momentan starten die Malteser vom Gelände des ehemaligen Kreisjugendzeltplatzes an der Straße „Am Kleinen Wege“. Dort haben sie übergangsweise Quartier bezogen, weil der alte Standort an der oberen Freistraße, den sie seit 1995 genutzt hatten, den Anforderungen an eine moderne Rettungswache nicht mehr gerecht wurde.

J Foto: Oetjen