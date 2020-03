Neue Leitung für Harpstedter Feuerwehr

Harpstedt – Die Freiwillige Feuerwehr Harpstedt hat einen neuen Ortsbrandmeister: Thomas Heuermann folgt auf Eric Hormann. Dieser habe nach zwölf Jahren im Amt nicht mehr zur Verfügung gestanden, berichtet Pressesprecher Christian Bahrs. Der zweite Kandidat Arne Siemers sei bei der Wahl während der Jahreshauptversammlung am Freitagabend mit 20 zu 33 Stimmen unterlegen. Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse bedankte sich bei Hormann für die geleistete Arbeit, heißt es in der Mitteilung. Dieser habe vor zwölf Jahren eine gut aufgestellte Wehr übernommen und sie stets den aktuellen Bedürfnissen angepasst, kommentierte Wöbse.

Die derzeit 66 aktiven Mitglieder mussten im vergangenen Jahr dem Bericht zufolge nicht so häufig ausrücken wie im Jahr zuvor. Sie seien 2019 insgesamt 55 Einsätze gefahren, 2018 seien es noch 62 gewesen. Den Großteil davon machten Hilfeleistungen (27 Fälle) sowie Brandeinsätze (23) aus. Hinzu seien drei Verkehrsunfälle, eine Brandsicherheitswache sowie ein Fehlalarm gekommen, schreibt Bahrs. Zu den Aktiven kämen 20 Mitglieder der Jugendfeuerwehr sowie 35 in der Seniorenabteilung hinzu. Zudem gebe es in der Ortsfeuerwehr 33 Atemschutzgeräteträger, darunter eine Frau.

Vier Einsätze zur Reanimation

Der nun abgelöste Ortsbrandmeister Hormann berichtete der Versammlung laut Mitteilung von der neu geschaffenen AED-Gruppe. Diese sei „durch die großzügige Spende eines automatischen externen Defibrillators (AED) der Landessparkasse zu Oldenburg“ möglich geworden. Die hauptsächlich aus Personen mit rettungsdienstlicher Ausbildung bestehende Gruppe sei 2019 viermal zu Reanimationen alarmiert worden. Zugführer Malte Kasch berichtete zudem über die 34 absolvierten Übungsdienste.

Die Versammlung würdigte anschließend das Engagement mehrerer langjähriger Mitglieder: Sascha Flügger und Hendrik Kaiser für 25 Jahre sowie Holger Bahrs, Holger Horstmann und Rüdiger Wolle für 40 Jahre. Seit 50 Jahren in der Feuerwehr aktiv sind Heike Barlage-Brandt, Claus Grote, Arnold Meyerholz, Peter Sparkuhl und Klaus Steppath. Einige Beförderungen gab es dem Bericht zufolge ebenfalls: Vanessa Paschke wurde zur Feuerwehrfrau ernannt, als neue Feuerwehrmänner berief die Wehr Nils Gerlach, Damian Hoting und Alexander Oebker. Dennis Noll darf sich nun Oberfeuerwehrmann nennen, Gemeindebrandmeister Günter Wachendorf ernannte den neuen Löschmeister Stefan Schötschel. Aus dem Ortskommando wurden der ehemalige Gruppenführer des zweiten Zuges, Michael Rehberg, und der Gruppenführer der Wettbewerbsgruppe, Bernd Fassauer, verabschiedet. Neu in die Feuerwehr sei Oliver Borches von der Feuerwehr Groß Mackenstedt gekommen. Fleckenbürgermeister Stefan Wachholder sprach den Brandschützern seinen Dank aus: „Die Bedeutung eurer Arbeit kann man gar nicht genug hervorheben und gewürdigt werden.“