Neue fachkundige Führer durch die Wildeshauser Geest

Teilen

Die neuen Gästeführer in der Wildeshauser Geest: Heinz-Jürgen Greszik, Joachim Lüdeke, Annette Wöbse, Heiner Hannekum, Christine Nick, Harald Bode und Alfred Rozenvalds (v.l.). © wz

In Harpstedt erhielten sieben neue Gästeführer ihre Zertifikate

Harpstedt – Sie heißen Annette Wöbse, Christine Nick, Heiner Hannekum, Heinz-Jürgen Greszik, Alfred Rozenvalds, Harald Bode sowie Joachim Lüdeke und sie haben alle eines gemeinsam: Sie haben jetzt ihre Prüfung beim Beratungsbüro der Ländlichen Erwachsenenbildung in Nienburg abgelegt und sind somit zertifizierte Gästeführer.

Im „Charisma“ in Harpstedt ging am Freitagabend die Übergabe der Zertifikate über die Bühne. Im Rahmen der Manöverkritik gab Prüferin Benita Schütte den neuen Gästeführern noch einige Ratschläge für ihre Arbeit in Harpstedt, Twistringen und Bassum mit auf den Weg. Eingangs betonte sie, dass sie schon 15 Jahre die Betreuung von künftigen Gästeführern innehabe. Dabei sei es nie langweilig geworden. „Zum einen, weil jeder seine Führung anders aufbaut und vorträgt, zum anderen aber auch, weil es immer wieder Orte gibt, die ich noch nie gesehen oder besucht habe.“ So eine Prüfung sei für sie deshalb jedes Mal etwas ganz Besonderes.

Drei neue Gästeführer im Landkreis Oldenburg

Aus dem Landkreis Oldenburg erhielten Wöbse (Beckeln), Hannekum (Harpstedt) und Greszik (Dünsen) für ihre jeweiligen Vorträge an den genannten Orten ihr Zertifikat.

Wöbse hatte den Vortrag „Beckeln mein Dorf“ für die Prüfung ausgewählt. Die Vorstellung der Rechte der Frau früher auf dem Land habe ihr gut gefallen, so Schütte. Das könne man aber noch vertiefen, meinte sie. Gut wäre es, die Gruppe immer in Bewegung zu halten. Das bringe mehr Leben in die Führung. Außerdem sei es eine gute Idee gewesen, am Ende ein kleines Präsent auszugeben. So würden sich die Gäste später noch einmal an die Führung zurückerinnern.

Zu Hannekums Vortrag erklärte Schütte: „Man hat ihnen angesehen, mit welcher Begeisterung Sie ihre Führung und die Vorstellung der Freiwilligen Feuerwehr Harpstedt angegangen sind.“ Als Tipp gab sie dem neuen Gästeführer mit auf den Weg, den Beginn der Führung vor dem Gebäude anders zu wählen, weil der Straßenverkehr etwas abgelenkt habe.

Neue Gästeführer wollen sich regelmäßig treffen

In Dünsen hielt Greszik seinen Vortrag „Gemeinde Dünsen: Gestern und heute“. Auch hier sei das außerordentliche Fachwissen aufgefallen, so Schütte.

Rozenvals stellte am Petermoor in Bassum „Die Reise durch die Kontinente dieser Welt“ vor. Bode unternahm einen Stadtrundgang im Bereich Freudenburg in Bassum und Lüdeke hatte den Flecken Neubruchhausen (Bassum) als Thema ausgewählt. In Twistringen war für Nick die Ziegelei das Zielobjekt.

Nach viel Beifall für alle Teilnehmer und der Übergabe der Zertifikate sowie kleiner Aufmerksamkeiten wie einem Buch zur Wildeshauser Geest an die Gästeführer aus Harpstedt und Twistringen, klang der Abend mit einem Abendessen aus. Die Teilnehmer vereinbarten, sich in Zukunft monatlich zu treffen, um ihre Erfahrungen mit den Führungen auszutauschen.