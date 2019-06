Netto will um 400 Quadratmeter erweitern

Harpstedt – Im Zuge des geplanten Umzugs von Inkoop und Aldi an die Wildeshauser Straße stellt sich die Frage, was mit den Alt-Immobilien der beiden Supermärkte am Junkernkamp in Harpstedt geschieht. Für den bisherigen Inkoop-Standort gibt es bekanntlich bereits sehr konkrete Pläne: Dorthin möchte Netto umsiedeln und durch Abriss und Neubau einen größeren Markt als bislang entstehen lassen. Die Verkaufsfläche des Lebensmitteldiscounters soll, so der Wunsch des Unternehmens, von aktuell etwa 600 auf dann rund 1 000 Quadratmeter wachsen. Den Neubau will die HFC Immobilien GmbH aus Cloppenburg im Auftrag von Netto realisieren. Als Voraussetzung dafür bedarf es der Ausweisung einer Sonderbaufläche. Mit der Aufstellung eines entsprechenden – vorhabenbezogenen – Bebauungsplans befasst sich der Umwelt- und Planungsausschuss des Fleckens Harpstedt am Donnerstag, 20. Juni, im Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“. Die öffentliche Sitzung beginnt um 19 Uhr. Ein weiteres Thema ist die erste Änderung der Bauleitplanung „Barrierefreies Wohnen am Steinbachweg“ (B-Plan Nr. 50). Hierzu liegt ein Planentwurf vor, der nun zeitnah in die öffentliche Auslegung und das Beteiligungsverfahren gehen könnte. boh