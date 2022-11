Netto öffnet am 15. November in Harpstedt

Von: Dierk Rohdenburg

Noch einiges zu tun: Im Innenbereich des neuen Netto-Marktes in Harpstedt sind die Handwerker aktiv. © Rohdenburg

Harpstedt – Bereits am Donnerstag, 3. November, wird der neue Netto-Markt am Junkernkamp 2 in Harpstedt vom Investor und Besitzer der Immobilie, der Cloppenburger HFC Immobilien Gesellschaft, an den Mieter, die Einzelhandelskette Netto, übergeben.

Das bestätigten der Geschäftsführer der HFC, Hans Fahrenholz, und Oliver Thomas, Gebietsleiter Expansion bei Netto, auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Eröffnung des Marktes ist dann für Dienstag, 15. November, geplant.

Wer sich derzeit vor dem Gebäude oder im Inneren umsieht, ahnt, dass noch eine Menge zu tun ist. Zahlreiche Handwerker sind aktiv. Unter anderem werden Wände verputzt und bemalt sowie Holzkonstruktionen installiert. Dennoch spricht Fahrenholz davon, dass die Arbeiten gut und zügig gelaufen seien. „Wir sind Anfang Mai gestartet“, berichtet er. „Wir hatten sechs Wochen Verspätung, weil sich der Abriss des vormaligen Inkoop-Marktes verzögert hat.“ Im Laufe des Sommers habe man den Rückstand aber aufgeholt, sodass die Arbeiten pünktlich abgeschlossen werden könnten. Auch die neue Fotovoltaikanlage sei bereits installiert. „Sie hat eine Spitzenleistung von 30 Kilowatt“, so Fahrenholz. Möglicherweise solle sie im kommenden Jahr noch deutlich erweitert werden. Die Energieausbeute reiche aber dennoch nicht, um den Bedarf des Netto-Marktes zu decken.

1.030 Quadratmeter Verkaufsfläche für Netto

Die Verkaufsfläche des Discounters steigt im Vergleich zum jetzigen Standort von 600 auf 1.030 Quadratmeter. Zur Lindenstraße hin eröffnet eine Filiale der Bäckerei Meyer Mönchhof mit einem kleinen Café und Außenbereich. „Das ist eine deutliche Verbesserung zu vorher“, findet Thomas. Vermieter für die Bäckerei sei Netto.

Die Mietverträge für den Discounter und den Bäcker haben eine Laufzeit von 15 Jahren mit der Option um weitere 15 Jahre. Thomas ist sehr zufrieden mit dem neuen Standort, der erst durch den Neubau von Aldi und Inkoop an der Wildeshauser Straße möglich wurde. „Wir sind damit im zentralen Versorgungsbereich – auch wenn wir in zweiter Reihe liegen“, erklärt er. Damit habe Netto ein Alleinstellungsmerkmal in Harpstedt.

Noch nicht als Netto-Markt erkennbar: Am Gebäude des Discounters am Junkernkamp wird noch gebaut. © -

In den nächsten Tagen beginnt das Unternehmen damit, das Gebäude einzurichten. So müssen unzählige Regale aufgebaut und die Marktschilder installiert werden. In den ersten Eröffnungstagen wird es laut Thomas einen Preisnachlass von zehn Prozent auf alle Waren geben.

Die alte Filiale an der Amtsfreiheit 30/32 bleibt übrigens noch bis zum 14. November geöffnet. Allerdings wird das Sortiment dort nach und nach kleiner. Einige Waren werden dann nach der Schließung in andere Märkte gebracht. Das Personal wechselt komplett an den neuen Standort des Discounters am Junkernkamp.

Netto wirbt mit mehr als 5.000 Artikeln mit Fokus auf Frische, Qualität und Regionalität. Im Angebot seien bis zu 300 ökologisch zertifizierte Bioprodukte wie Obst, Käse und Wurst. Zudem gebe es eine große Auswahl an täglich frisch gebackenen Brot- und Backwaren. Geöffnet ist der Markt montags bis samstags in der Zeit von 7 bis 20 Uhr. Es stehen 71 Parkplätze zur Verfügung.