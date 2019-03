Netto darf an den Junkernkamp umziehen

Die Konzernspitze hat ihr Okay gegeben: Netto darf seinen Harpstedter Markt an den Junkernkamp verlegen, um auf der jetzigen Inkoop-Fläche einen geplanten Neubau beziehen zu können. Mit dieser Entscheidung weicht das Unternehmen von seiner eigenen Linie ab, wonach Standorte in „Zweiter-Reihe-Lage“ prinzipiell unerwünscht sind.

VON JUERGEN BOHLKEN

Es wirkte ein bisschen so, als zöge der stellvertretende Gemeindedirektor Jens Hüfner ein Ass aus dem Ärmel. Jedenfalls überraschte er den Rat des Fleckens Harpstedt am Montagabend im Hotel „Zur Wasserburg“ sichtlich mit einer Botschaft, die das Umsiedelungsvorhaben von Aldi und Inkoop an die Wildeshauser Straße in einem anderen Licht erscheinen ließ. „Wir haben heute Mittag eine Nachricht vom Gebietsleiter Expansion der Netto Markendiscount AG bekommen“, sagte er und las das Schreiben im O-Ton vor: „Seit dem 22. März 2019 liegt uns die Genehmigung des Vorstandes vor, sodass unsererseits einer Realisierung des Vorhabens nichts mehr im Wege steht.“ Das beziehe sich auf den Wechsel von Netto an den jetzigen Inkoop-Standort am Junkernkamp, ließ Jens Hüfner wissen. Angesichts der neuen Sachlage fiel es dem Fleckenrat nun vergleichsweise leicht, Ja zur Ausweisung eines Sondergebietes für den Einzelhandel an der Wildeshauser Straße zu sagen. Damit soll der planerische Weg für die Aldi- und Inkoop-Umsiedelung geebnet werden. Die Einleitung eines entsprechenden Bauleitverfahrens ging einstimmig durch. Allerdings fehlten neben Uwe Cordes (Bündnis 90/Die Grünen) Horst Hackfeld und Lars Tangemann (beide Harpstedter Bürgerliste, HBL). Letztere hatten im Fachausschuss gegen die B-Plan-Aufstellung gestimmt. Protest aus der Einwohnerschaft gegen die Aldi- und Inkoop-Pläne regte sich indes jetzt, im Rat, nicht mehr.

Die CDU-Fraktion beantragte eine kurze Unterbrechung der Sitzung, weil sie wegen der Netto-Zusage internen Abstimmungsbedarf sah. Wenig später votierte auch sie geschlossen für die Einleitung des Bauleitverfahrens.

Steigen die Chancen für einen Drogeriemarkt?

Bürgermeister Stefan Wachholder (CDU) knüpfte daran eine konkrete Hoffnung: „Wenn sich die bestehenden Märkte hier neu aufstellen, modernisieren und erweitern, wird das sicher auch als Signal nach außen wahrgenommen. Dadurch könnten wir ja vielleicht mal das Glück haben, den schon seit langer Zeit ersehnten Drogeriemarkt zu bekommen. Ketten wie Roßmann oder DM können sich nicht dauerhaft Harpstedt gegenüber verschließen, wenn hier im Ort etwas passiert und es spürbar vorangeht.“

Getreu dem Einzelhandelsentwicklungskonzept für Harpstedt muss mindestens ein Lebensmittelversorger im „Zentralen Versorgungsbereich“ (ZVB) verbleiben. Das wäre mit dem Umzug in einen Neubau am jetzigen Inkoop-Standort gewährleistet. Der Junkernkamp sei im Übrigen nicht immer der Einkaufsmittelpunkt Harpstedts gewesen, machte Horst Bokelmann (fraktionslos) deutlich. Vor mehr als 30 Jahren sei die jetzige Inkoop-Fläche mit einem rechtsgültigen B-Plan für Wohnhäuser belegt gewesen.

Inkoop und Aldi an die Wildeshauser Straße, Netto an den Junkernkamp – ob es wirklich so kommt, weiß aktuell niemand mit Gewissheit zu sagen. Sinn und Zweck des auf den Weg gebrachten Bauleitverfahrens sei es nicht zuletzt, die Entwicklungsmöglichkeiten für die örtlichen Lebensmittelnahversorger auszuloten. So lautet im Kern der Standpunkt der Grünen, der Sozialdemokraten und von Horst Bokelmann.

Wenn seitens Netto nicht die Bereitschaft zum Standortwechsel erklärt worden wäre, hätte die Politik sich mit einem „Plan B“ näher befassen müssen: Der sah neben dem Wechsel von Aldi und Inkoop an die Wildeshauser Straße für den Junkernkamp einen zusätzlichen kleinen Inkoop-Standort vor (für Tierbedarf, Bioprodukte und Getränke). Daraus hätten sich allerdings Probleme ergeben: Vor allem wäre Inkoops Gesamtverkaufsfläche in Harpstedt in einem womöglich nicht mehr vertretbaren Maße gewachsen. Irene Kolb (Grüne) bekräftigte im Rat: „Dem Kompromiss mit einem Klein-Inkoop am Junkernkamp hätte ich nicht zugestimmt.“ Die Erlaubnis aus der Konzernspitze für den Netto-Umzug habe nun hoffentlich Bestand, so die Ratsfrau. Wenn die Pläne so umgesetzt würden und tatsächlich drei Lebensmittelmarktstandorte in Harpstedt entstünden (Lidl will an der Waldstraße bleiben), würden die Wege für die Verbraucher „in der Summe sogar kürzer“, argumentierte Kolb.

30 Jahre Inkoop in Harpstedt

„Wir können dem Einkaufstourismus, etwa in Richtung Wildeshausen, vielleicht ein bisschen etwas entgegensetzen, indem wir unseren Märkten die Chance geben, sich neu aufzustellen“, äußerte sich Hermann Schnakenberg (SPD). Im Hinterkopf hatte er auch die Hoffnung auf zusätzliche Arbeitsplätze.

Rolf Ranke (HBL) machte keinen Hehl daraus, dass seine Fraktion „nicht immer geschlossen“ abstimme; es treffen zu, dass es in seiner Fraktion Gegner der Sondergebietsausweisung gegeben habe – vor allem, weil Netto hinsichtlich des Standortwechsels zwischenzeitlich einen Rückzieher gemacht hatte. Wichtig sei der Harpstedter Bürgerliste der Verbleib eines Lebensmittelversorgers am Junkernkamp gewesen.

Helmut Kosten, mittlerweile aus der Inkoop-Geschäftsführung ausgeschieden, bedankte sich beim Rat „für das Abstimmungsergebnis“ und lud die Gemeindevertreter zugleich ein: Am 20. April feiere Inkoop sein 30-jähriges Bestehen in Harpstedt. „In Delmenhorst gibt es uns sogar schon 57 Jahre“, fügte Kosten hinzu. Er betonte, Vollsortimenter schüfen deutlich mehr Arbeitsplätze als Discounter. Letztere hätten durchschnittlich bis zu zehn Mitarbeiter pro Markt. „Wir beschäftigen im Schnitt etwa 50 in unseren Märkten.“