Wanderausstellung:  Was aus Eilert Tantzens „Erbe“ geworden ist

„Die Naturschutzstiftung stellt sich vor“ – so heißt eine gestern in der Harpstedter Volksbank-Niederlassung eröffnete Ausstellung. Von links: Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse, Volksbank-Prokurist Manfred Sander, Stiftungsgeschäftsführer Bernd Lögering und der Stiftungsbeiratsvorsitzende Werner Knoop.

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. 25 Jahre alt ist 2017 die Naturschutzstiftung des Landkreises Oldenburg geworden. Eine Ausstellung zum Jubiläum sowie zu 25 Aktionen im Jubiläumsjahr durchläuft nacheinander alle acht Kreisgemeinden. Bis zum 30. Juli verbleiben die Stellwände nun in der Harpstedter Niederlassung der Volksbank Wildeshauser Geest. Montag ist die Ausstellung dort eröffnet worden. Von Harpstedt „wandert“ sie weiter nach Ganderkesee und von dort zur achten und letzten Station – nach Wildeshausen.

Volksbank-Prokurist Manfred Sander freute sich anlässlich der Ausstellungseröffnung darüber, dass die Bankniederlassung in Harpstedt mit ihren Räumen dazu beitragen könne, die Naturschutzstiftung ein wenig in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rücken zu lassen. Er selbst habe unlängst auf der Stiftungswebsite Infos entdeckt, die für ihn nützlich gewesen seien. Der Hintergrund: An Sanders Haus nisten Mehlschwalben.

Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse begrüßte das im Umweltschutz entstandene Netzwerk. Exemplarisch nachvollziehen lasse sich das an den vielerorts angelegten Blühflächen. „Das Schöne daran ist, dass dabei verschiedene Interessengruppen gemeinsam etwas zum Nutzen der Natur angepackt haben.“ Die Stiftung habe das sozusagen vorgelebt.

Allerdings nicht von Anbeginn an, könnte man hinzufügen: Anfänglichen Zoff im Stiftungsbeirat, dem Repräsentanten der Naturschutzverbände ebenso angehören wie etwa des Kreislandvolks oder der Forstwirtschaft, verschwiegen der Beiratsvorsitzende Werner Knoop und Geschäftsführer Bernd Lögering nicht. Heute sei das Einvernehmen ungleich größer. „Wir haben eigentlich schon immer an einem Strang gezogen, aber früher nicht immer in dieselbe Richtung“, sagte Knoop. „Im Naturschutz kann es passieren, dass unter dem Schutz einer Art eine andere leiden muss. In solchen Fällen gab es in der Vergangenheit schon einige Diskrepanzen. Mittlerweile aber schauen alle Naturschutzverbände weit über den eigenen Tellerrand hinaus.“ Auf Entstehung, Zweck und Werdegang der Stiftung sowie bislang geförderte Projekte gingen Lögering, Knoop und Torsten Kröger, Mitarbeiter der Geschäftsstelle, näher ein. Nachfolgend die Quintessenz.

Wer hat die Stiftung angeschoben?

Initiator und „Drängler“ sei, so Bernd Lögering, der Heimatforscher, Forstmann, Naturschützer und Lokalpolitiker Eilert Tantzen (†16. August 2012) gewesen. Der Gründungsbeschluss des Kreistages sei bereits im Herbst 1991 gefasst worden. Der Landkreis habe die Stiftung mit einem Kapitalstock von zwei Millionen DM ausgestattet. Aktuell bewegt sich das Volumen bei rund 1,2 Millionen Euro.

Welche Organe lenken die Stiftung?

Wenn es etwas zu entscheiden gibt, berät für gewöhnlich zunächst der Beirat, der in gut 25 Jahren 68-mal getagt hat. Die Beschlüsse fasst indes das achtköpfige Kuratorium (bis dato gab es 136 Sitzungen). Aktueller Vorsitzender ist Michael Feiner. Für gewöhnlich folgt das Kuratorium den im Beirat erarbeiteten Vorschlägen und Empfehlungen. Als Beiratsvorsitzender beerbte Ende 2016 Werner Knoop seinen langjährigen Amtsvorgänger Gert Weidenhöfer aus Mahlstedt. Dem Kuratorium gehörte von der Stiftungsgründung bis 2006 auch der frühere Kreistagsabgeordnete Heinz Nienaber aus Groß Köhren an.

Welches Projekt war bislang das teuerste?

Der „Kostenspitzenreiter“ ist die durch den Hasbruch führende Brookbäke gewesen, die für rund 800.000 Euro ein neues, mäandrierendes Bachbett bekam. Dafür waren Flächenkäufe erforderlich. Zu den erheblichen Aufwendungen trug außerdem eine etwa zehn Meter hohe Aussichtsplattform maßgeblich bei. „Die Naturschutzstiftung des Landkreises Oldenburg hat aber nur einen Eigenanteil von rund 100.000 Euro leisten müssen“, erläuterte Bernd Lögering. Der Löwenanteil sei aus Zustiftungen Dritter finanziert worden.

Fließen Ausschüttungen in die Samtgemeinde?

Durchaus. Als Beispiele dafür können die Renaturierung des Holtorfer und vor allem des Beckstedter Baches unter der Regie des Fischereivereins Colnrade herhalten. Ebenso Naturschutzprojekte im Rahmen der vor etlichen Jahren vollzogenen Flurbereinigung im Delmetal sowie der Unterschutzstellung dieses Bereiches als FFH-Gebiet. Diese Maßnahmen sind nicht zuletzt ein Ergebnis des Vorkommens der seltenen Bachmuschel Unio crassus gewesen.

Ferner stellt die Naturschutzstiftung Geld dafür bereit, dass die Erstklässler an allen Grundschulen im Landkreis Oldenburg, also auch in Harpstedt (einschließlich Dünsen), das Sachbuch „Im Wald und auf den Feldern im Oldenburger Land“ kostenlos erhalten. Der „Schmöker“ informiert mit vielen Bildern von Illustrator Uwe Kindworth und einfach zu lesenden Texten kindgerecht über die wichtigsten Nutzbäume, Kulturpflanzen und Bodenschätze auf Kreisgebiet. Das Buch lässt sich beispielsweise als Unterrichtsmaterial im Sachunterricht (ab Klasse zwei) sinnvoll einsetzen. „Wir haben inzwischen mehrere Landkreise mit dieser Idee angesteckt“, weiß Bernd Lögering. Die erste gedruckte Auflage umfasste 2016 1500 Exemplare – und die zweite im vergangenen Jahr 4500 Stück. Die Versorgung der Abc-Schützen im Landkreis Oldenburg mit dem im Isensee-Verlag erschienenen Sachbuch ist damit 2018 und 2019 noch gesichert. Obendrein vergibt die Stiftung den mit Preisgeldern von insgesamt 2.000 Euro dotierten Umweltschutzpreis. Damit sind auch schon Naturschutzbemühungen in der Samtgemeinde Harpstedt gewürdigt worden.

Was bezweckt die aktuelle Ausstellung?

Einerseits will sie über die Arbeit der Naturschutzstiftung aufklären und andererseits dazu ermutigen, etwaige förderungswürdige Projekte an die Stiftung heranzutragen. Wer nicht direkt finanziell profitieren kann, zieht vielleicht einen indirekten Nutzen aus seinem Förderantrag. Denn: Die Naturschutzstiftung pflegt Kontakte zu anderen Stiftungen, die im Einzelfall womöglich als Geldgeber in Betracht kämen.

www.naturschutzstiftung-oldenburg.de