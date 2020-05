Was Naturfreunde in ihren Gärten zur Rettung bestäubender Insekten tun können

Harpstedt - Repräsentantinnen des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) haben am Donnerstag an einem Stand auf dem Harpstedter Wochenmarkt auf das Projekt „Insekten retten!“ der Nabu-Stiftung Oldenburgisches Naturerbe aufmerksam gemacht. Wer wollte, der konnte sich über Möglichkeiten informieren, bei der Gartengestaltung gezielt etwas für bestäubende Insekten zu tun. „Das Bedürfnis ist momentan groß, Veränderungen vorzunehmen“, erläuterten Silke Kreusel (links) und Sandra Bischoff (Mitte). Von Besuchern mitgenommene Infomaterialien geben die eine oder andere Anregung. Eva Heinke (rechts) von der Nabu-Ortsgruppe Harpstedt überreichte Interessenten die kostenlos erhältliche Broschüre „Vorgärten in der Samtgemeinde Harpstedt“ mit Pflanzvorschlägen. Gut angenommen wurden obendrein zehn Staudenpakete zum Selbstkostenpreis, die eine Gärtnerei zusammengestellt hatte. „Ich habe gleich zu Beginn drei Pakete verkaufen können; da war der Tisch noch gar nicht aufgebaut. Es handelt sich übrigens um bienenfreundliche Stauden, die wenig Arbeit machen“, verriet Eva Heinke unserer Zeitung. Foto: Rottmann