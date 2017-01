Die Natur als offenes Buch

HARPSTEDT - Von Jürgen Bohlken. Schatzmeisterin Ute Rhode staunte am Montag während des Klönnachmittages der Harpstedter Senioren-Union im Hotel „Zur Wasserburg“ vor allem über die zahlreichen Tieraufnahmen, die Reinhard Rambusch in seine 90-minütige Bilderreise entlang des Klosterbaches eingebaut hatte. Sie konnte sich gut vorstellen, wie viel Geduld es bedarf, um etwa eine schöne Großaufnahme von einer Libelle hinzubekommen.

„Meine Frau Angelika und ich sind passionierte Radfahrer. Ich selbst begeistere mich zudem für die Fotografie. Beides zusammen ergibt bei uns gewissermaßen eine Symbiose. In Urlauben oder auf Radtouren hielten wir oft an, damit ich hier und da etwas fotografieren konnte. Irgendwann begannen wir, die Bilder zu Diaschauen zusammenzustellen und sie im Bekanntenkreis zu zeigen. Das ist ein Stück weit zu einem Hobby geworden. Anfangs kamen so Bildervorträge über Rom oder die Normandie zustande. Dann aber sind uns die vielen schönen Fotos in den Sinn gekommen, die auf Fahrradtouren durch die nähere Umgebung entstanden waren. Wir haben uns gefragt, warum wir diese Bilder nicht mal unter ein Motto stellen“, schilderte Reinhard Rambusch die Vorgeschichte der vertonten und mit passender Musik unterlegten Bilderreise, die er während des Klönnachmittages mittels Beamer auf eine Leinwand projizierte.

Bei der Suche nach einem passenden Motto fiel den Eheleuten ein, dass ihr Wohnort Kirchseelte am Klosterbach liegt. Doch so richtig viel wussten sie zu jener Zeit über dieses Fließgewässer eigentlich nicht. Sie fragten sich etwa, wo der Bach überhaupt „anfängt“. „Dass er in die Ochtum mündet, war uns bekannt. Allerdings hatten wir keine Ahnung, wo genau“, erinnerte sich Reinhard Rambusch. Seine Frau und er kannten den Klosterbach im Bereich ihres Heimatdorfes. Ein Gesamtüberblick aber fehlte ihnen.

Das sollte sich ändern. Nachdem die Rambuschs eingehend Kartenmaterial studiert hatten, erkundeten sie in fünf Abschnitten per „Drahtesel“ das 41,8 Kilometer lange Gewässer – von der Quelle im Geestmoor bei Scholen bis zum Bremer Stadtteil Strom, wo der Klosterbach, der dort Varreler Bäke heißt, in die Ochtum mündet. Sie radelten abseits der Hauptverkehrsstraßen beschäftigten sich mit den Besonderheiten der Ortschaften links und rechts des Baches. Dies geschah allerdings nicht im Zuge einer zusammenhängenden fünftägigen Tour, wie die in verschiedenen Jahreszeiten gemachten Aufnahmen erkennen lassen.

Das Ergebnis, besagte digitale Bilderreise, widmet sich nicht nur dem Bach selbst, sondern legt das Augenmerk vor allem auf die Schönheiten und die Vielfalt der Umgebung, auch auf die außergewöhnliche Flora und Fauna. Die Dokumentation zeigt ebenso sehenswerte Hofstellen und Wahrzeichen in den Dörfern im Umfeld des Baches, etwa Windmühlen und Kirchen. Sie gewährt in kurzen Sequenzen Einblicke in das dörflich-kulturelle Leben und beinhaltet obendrein kleine Ausflüge in die Heimatgeschichte, wobei sie den Zuschauer nicht mit historischen Daten überfüttert. Die Rambuschs mussten etliche Bücher als Grundlage für eine aussagefähige Kommentierung der fotografischen Impressionen wälzen. Der Senioren-Union entging die in dem Bildervortrag steckende Fleißarbeit nicht. Allein die Benennung seltener Tier- und Pflanzenarten dürfte einige Recherchen erfordert haben.

„Das ist ja schon richtige Lyrik“ staunte Ute Rhode über „eingeflochtene“ kleine Weisheiten in Textform wie: „Zu allen Zeiten ist die Natur ein aufgeschlagenes Buch. Wir sollten wieder lernen, darin zu lesen.“ Mit der schon mehrfach gezeigten Bilderreise wollen die Rambuschs Lust darauf machen, das Gebiet entlang des Klosterbachs mal auf eigene Faust zu erkunden. Gut möglich, dass die Aufnahmen, die in der Senioren-Union großes Staunen über die vielen Reize der Region auslösten, dies ein Stück weit geschafft haben.