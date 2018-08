Nächstes Wiedersehen in zwei Jahren

Christa Klein nimmt weite Anreise aus dem oberbayerischen Dachau für Klassentreffen in Kauf

+ Auch diesmal hatte Christa Klein (links) die weiteste Anreise zum Klassentreffen. Sie wohnt seit vielen Jahren in Dachau.

Schulenberg/Gross Ippener - Christa Klein erschien im Dirndl, was bereits auf ihre Wahlheimat in Oberbayern hindeutete. Die Dachauerin nahm einmal mehr die weiteste Anreise in Kauf, um beim Klassentreffen dabei zu sein: 15 ehemalige Pennäler aus den Abschlussjahrgängen 1953 und 1954 der früheren Volksschule in Schulenberg (Gemeinde Prinzhöfte) sahen sich am vergangenen Sonnabend wieder, um bei Kaffee, Torte und Butterkuchen ausgiebig in Erinnerungen zu schwelgen. Die Organisation des Treffens lag einmal mehr in den Händen von Helfried Wodtke. Neben Christa Klein scheute auch Gerda Hoffmann einen vergleichsweise weiten Weg in die Samtgemeinde Harpstedt nicht. Sie lebt heute in Köln.