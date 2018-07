Nachruf: Trauer um Pastor Richter

Harpstedt verliert einen glänzenden Prediger

Harpstedt - Als er am Sonntag einen Gottesdienst in der Christuskirche leitete, machte Pastor i.R. Werner Richter einen angeschlagenen, fast abwesenden Eindruck. Gestern lag er tot in seinem Bett. Er war offenkundig friedlich eingeschlafen. Die Nachricht ging wie ein Lauffeuer durch Harpstedt und löste Entsetzen aus. Der Geistliche, der als begnadeter Prediger galt, ist 69 Jahre alt geworden und hat nur vier Jahre lang seinen Ruhestand genießen können. Die evangelisch-lutherische Christusgemeinde Harpstedt unterstützte er personell noch als Pensionär – bis zuletzt. Harpstedt trauert um einen begabten Seelsorger, der seinen Glauben an Gott lebte. Werner Richters Gottesdienste dauerten oft eine Viertelstunde länger als die seiner Kollegen. Übel nahm ihm das „Überziehen“ niemand, zumal er (ab 1978) als Nachfolger von Heinrich Dauskardt auf der Kanzel den richtigen Ton traf – fast 36 Jahre lang. Kaum ein anderer Pastor war derart verwurzelt mit Harpstedt. Musste Richter Familien besuchen, die einen Angehörigen verloren hatten, so machte er sich nur wenige Notizen; während des Trauergottesdienstes sprach er dann gleichwohl oft so, als hätte er mit dem oder der Verstorbenen jahrzehntelang in engem Kontakt gestanden.