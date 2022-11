Zum Tod von Heinrich Wessel: In hitzigen Wortgefechten blieb er der ruhende Pol

Von: Jürgen Bohlken

Dünsen – Den in sich ruhenden Guru verkörperte Heinrich Wessel vor vielen Jahren als aktiver Laienschauspieler in einer Aufführung der früheren Theatergruppe des Schützenvereins Dünsen besonders überzeugend. Nicht von ungefähr: In hitzigen Wortgefechten der ruhende Pol zu bleiben, gehörte immer zu seinen Stärken. Nun ruht er hoffentlich sanft, denn am Sonntag, 6. November, ist der frühere Dünser Bürgermeister, der im Februar 2007 die Ehrenbürger-Würde verliehen bekam, 85-jährig aus dem Leben geschieden.

Während seiner aktiven Zeit in der Kommunalpolitik galt er als Macher, der auch in politisch unruhigem Fahrwasser viele Wogen glättete und Kurs hielt. Er verstand es, über Fraktionsgrenzen hinweg an das Wir-Gefühl zu appellieren. Sein ausgleichendes Wesen ging mit einer ordentlichen Portion Humor einher. Selbst kleine „Spitzen“ im Verlauf von Meinungsverschiedenheiten nahm ihm niemand übel, zumal Wessel sie anbrachte, ohne zu verletzen. Er war klug genug, sich beißenden Spott zu verkneifen, sprach die Sprache des Volkes und punktete mit Beharrlichkeit genauso wie mit Pragmatik, Weitsicht und Schlitzohrigkeit.

Dass sein Wort Gewicht hatte, verdankte er nicht zuletzt seiner tiefen Verwurzelung mit seiner Heimat Dünsen. Den Schützenverein hob er genauso mit aus der Taufe wie Spielmannszug und Heimatverein. Dem Gemeinderat gehörte Wessel von 1981 bis 2006 für die Wählergemeinschaft Dünsen (WGD) an. Bis 2004 wirkte er 20 Jahre lang als Bürgermeister. Bei Wahlen erzielte er Ergebnisse, um die ihn viele Weggefährten in der Politik beneideten. Um die absolute Mehrheit der WGD im Gemeinderat musste er sich nie Gedanken machen. Sein Wunschnachfolger Hartmut Post schaffte es 2006 ins Bürgermeisteramt – auch weil es Heinrich Wessel verstanden hatte, ihn frühzeitig für diesen Posten „aufzubauen“.

Eine finanziell gesunde Gemeinde war ihm wichtig

Die wohnbauliche Entwicklung hat das Dünser Urgestein zielstrebig vorangetrieben – „Im Langen Tal“ genauso wie „Am Hang“ und am Ahornring. Eine finanziell gesunde Gemeinde lag dem langjährigen Bürgermeister am Herzen, ebenso ein guter Zustand der Straßen und Wege. Häufiger kam die Gemeinde nicht zuletzt dank seiner Pfiffigkeit und Aufmerksamkeit in den Genuss von Fördermitteln für den ländlichen Wegebau.

In der einzigen in der Samtgemeinde Harpstedt verbliebenen Dorfschule sah Heinrich Wessel nie ein Auslaufmodell, sondern ein Pfund, mit dem Dünsen wuchern konnte. Das Aus für die Grundschule vor Ort kam gleichwohl als Folge rückläufiger Schülerzahlen. Diese schmerzliche Beschneidung der dörflichen Infrastruktur erlebte Wessel indes erst, nachdem er sich in den politischen Ruhestand verabschiedet hatte. Die Krippe, die dann in das vormalige Schulgebäude einzog, konnte den Verlust nicht wettmachen, den Groll darüber aber doch deutlich schmälern.

Kindergartenbau fiel in seine Amtszeit

Als die Samtgemeinde Harpstedt in den 1990er-Jahren dezentrale Kindergärten realisierte, gehörte Dünsen – nach Groß Ippener und Kirchseelte – zu den ersten Nutznießern dieser Grundsatzentscheidung: Der Bau der „Spielinsel“ fiel in eine Zeit, da Wessel auch im Samtgemeinderat als Teil der CDU-Fraktion mitmischte. Während dieser Phase (1986 bis 2001) stand er dem ehrenamtlichen Samtgemeindebürgermeister Heinz Nienaber für fünf Jahre (bis 1996) als erster und für weitere zwei Jahre als zweiter Stellvertreter zur Seite. Bis 1998 fuhr die Samtgemeinde „zweigleisig“. Heißt: Der Bürgermeister stand als Vorsitzender an der Rats- und der Samtgemeindedirektor (damals Dieter Claußen) an der Verwaltungsspitze.

Untrennbar verbunden bleibt Heinrich Wessel zudem mit dem Wesselhof, den die Mitbürger jahrelang auch als stimmungsvollen Weihnachtsmarkt-Schauplatz schätzten. Die Hühnersuppe, die der Ehrenbürger für Veranstaltungen kredenzte, gilt noch heute als legendär.

Seine Heimatgemeinde aber verdankt ihm weitaus mehr. Dünsen hat mit Heinrich Wessel eine Identifikationsfigur und ein Original verloren – und davon gibt es eben nicht mehr viele. Die Lücke, die er hinterlässt, gibt Anlass zu tiefer Trauer.