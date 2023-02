Nach Kindesmisshandlungen: Bewährungsstrafe für brutalen Vater aus Harpstedt

Teilen

Das Landgericht Oldenburg hat sein Urteil in Fällen von brutaler Kindesmisshandlung gesprochen. © dpa

Ein Familienvater aus Harpstedt, der seine Kinder brutal geschlagen hat, muss nicht ins Gefängnis. Das Landgericht Oldenburg verurteilte ihn zu einer 14-monatigen Bewährungsstrafe.

Harpstedt/Oldenburg – Im Harpstedter Prozess um schwerste Kindesmisshandlungen ist der angeklagte gewalttätige Vater vergleichsweise noch glimpflich davongekommen. Die Große Jugendschutzkammer des Oldenburger Landgerichtes verurteilte den 39-Jährigen am Mittwoch zu 14 Monaten Haft auf Bewährung. Nur die angeklagten und im Verfahren festgestellten Körperverletzungen zum Nachteil seiner beiden kleinen Kinder und zum Nachteil der eigenen Mutter konnten dem Angeklagten angelastet werden.

Die angeklagte Vergewaltigung der Tochter, als diese neun Jahre alt war, wurde nicht geahndet. Die heute 16-jährige Tochter wollte nichts mehr dazu sagen. In ihrer Zeugenaussage sparte sie dieses mutmaßliche Martyrium aus. Fest steht dagegen, dass der Angeklagte mit äußerster Brutalität gegen seine beiden Kinder vorgegangen ist. Und als seine eigene Mutter den Kleinen beistehen wollte, wurde auch sie von ihm geschlagen und getreten. Ihr wurden laut Anklage ganze Haarbüschel ausgerissen.

Kindern ein Kissen vor das Gesicht gehalten

In der Familie herrschte den Feststellungen zufolge die blanke Gewalt. Schon die kleinsten Vergehen (Kleckern beim Döneressen) wurden mit großer Brutalität quittiert. Die Schläge waren laut den Ermittlungen so heftig und schmerzhaft, dass sich die Kinder ein Kissen vors Gesicht halten mussten, damit Nachbarn die Schreie der Kinder nicht hören. Früher habe es in seiner Kindheit auch mal einen Klaps gegeben, meinte gestern der Verteidiger des Angeklagten verharmlosend. Auf dem Gesäß der Kinder waren von den wuchtigen Schlägen des kräftigen Angeklagten dessen Handabdrücke zu sehen gewesen.

Anfangs saß die Ehefrau des Angeklagten (die Stiefmutter der Kinder) mit auf der Anklagebank. Sie soll Beihilfe zu den Körperverletzungen geleistet haben. Das ließ sich aber nicht gänzlich aufklären, sodass ihr Verfahren eingestellt wurde. Im Rahmen der Bewährungsauflagen muss der Angeklagte an einem Anti-Gewalt-Training teilnehmen. Er tut gut daran, das Training positiv abzuschließen. Sollte das nicht klappen, müsste der Angeklagte mit dem Widerruf der Bewährung rechnen, sagte der Vorsitzende Richter.