Nabu beklagt Abfälle auf Blühflächen

Harpstedt – Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) weist darauf hin, dass auch 2019 in der Samtgemeinde Harpstedt Blühflächen angelegt worden sind. Inzwischen, lange nach der Hauptblütezeit, sei aber ein Großteil der Pflanzen abgestorben.

„Und die Flächen sind nicht mehr so schön anzusehen“, so die Nabu-Ortsgruppe Harpstedt. Im Gewerbegebiet „Amtsacker“ seien im Frühling an der Königsberger Straße drei verschiedene Blühmischungen ausgesät worden, „um ein möglichst vielfältiges und lang anhaltendes Blütenangebot für unterschiedliche Insekten anzubieten“. Dafür habe die Firma „3S-Pharma“ ihr Areal wieder zur Verfügung gestellt – und obendrein die Saatgutkosten getragen.

Um die Aussaat habe sich die Nabu-Gruppe Harpstedt zusammen mit örtlichen Landwirten gekümmert. Wegen des zweiten trockenen Jahrs in Folge hätten „anfangs viele Pflanzen nicht keimen“ können und seien „von anspruchslosen Melden überwuchert“ worden. Sowohl das Areal von „3S-Pharma“ als auch die Blühfläche an der Gaststätte „Zur alten Herberge“ hätten „mühsam durch Schröpfschnitte und Handarbeit bereinigt“ werden müssen. Kummer bereitet den Umweltschützern, „dass Gartenabfälle und Flaschen mutwillig in den Flächen entsorgt wurden“.

Zusätzlich hätten sich des Öfteren – Beobachtungen zufolge – Passanten „einen kostenlosen Blumenstrauß“ von diesen Privatgrundstücken gepflückt. Die Betreffenden scheine „weder der Umweltschutz noch das Eigentum anderer zu interessieren“, beklagt die Nabu-Gruppe. Um Insekten und Wildtieren ein Winterquartier zu bieten, würden die Blühflächen erst im Frühjahr wieder bearbeitet. Das von der Nabu-Gruppe aufgestellte Insektenhotel bei der Kneipe „Zur alten Herberge“ soll dann ebenfalls auf seine „Wohntauglichkeit“ überprüft werden.