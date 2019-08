„Es war ein mutiger Schritt, den ihr gewählt habt“

Gründung: Jürgen Buchholz soll Ortsbrandmeister der künftigen Stützpunktfeuerwehr Prinzhöfte werden

+ Nach den Wahlen – v.l: Frank Hattendorf, Carsten Lehmkuhl, Jonas Klann, Hauke Wittgräfe, Herbert Klingbeutel, Christin Wenke, Hannes Mües, Jens Bultmeyer, Karsten Beckmann, Jürgen Buchholz, Jannis Kirchhoff, Lena Pleus, Martin Oetken, Janine Wacker, Günter Wachendorf, Herwig Wöbse.

Prinzhöfte - Von Christian Bahrs. Der Grundstein für eine gemeinsame Zukunft der beiden bisherigen Ortswehren Klein Henstedt und Prinzhöfte-Horstedt ist am Samstagabend während der Gründungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Prinzhöfte in der Horstedter Schützenhalle gelegt worden. An der Spitze des künftigen Kommandos sollen Jürgen Buchholz (Horstedt) als Ortsbrandmeister und Jens Bultmeyer (Klein Henstedt) als sein Stellvertreter stehen. Über die Ernennung der neuen Führungskräfte muss in letzter Instanz der Rat der Samtgemeinde Harpstedt befinden.