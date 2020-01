Musikalische Vielfalt als Prinzip

Groß Ippener - Von Jürgen Bohlken. Im zweijährigen Turnus „wandert“ die Kulturnacht schon seit 2014 durch die Mitgliedskommunen der Samtgemeinde Harpstedt. Nach der Premiere in Beckeln sowie weiteren „Auflagen“ in Colnrade und Dünsen ist in diesem Jahr Groß Ippener der Schauplatz des Geschehens. Als Termin hat das aus Steffen Akkermann, Annelen Voß sowie Claudia und Stefan Pleus bestehende Organisationskomitee den 11. Juli festgezurrt. Ab 16 Uhr soll die Kulturnacht an jenem Sonnabend am oder im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) in Groß Ippener ihren Lauf nehmen – bei gutem Wetter unter freiem Himmel.

Die Idee, eine Kulturnacht in der Samtgemeinde Harpstedt zu etablieren, geht auf den ehemals in Holzhausen wohnhaften Künstler „hansARTig“ zurück, der mit bürgerlichem Namen Hans-Joachim Kampa heißt. An der Umsetzung war der Bildhauer und Maler selbst allerdings gar nicht mehr beteiligt, und sein Konzept wurde, weil es sich als kaum praktikabel erwies, komplett „umgestrickt“. Offiziell für die Ausrichtung verantwortlich zeichnet der Festausschuss der Samtgemeinde Harpstedt, „Elferrat“ genannt, der 1977 seine Geburtsstunde im Zusammenhang mit dem damaligen Samtgemeinde-Volksfest zugunsten der Aktion Sorgenkind, der heutigen Aktion Mensch, erlebte.

„Nacht“ stimmt streng genommen nicht ganz. Gegen 22 Uhr soll auch in diesem Jahr Schluss sein. Ideengeber Kampa schwebte ursprünglich vor, über die ganze Samtgemeinde verteilt eine volle Nacht lang kulturelle Events – von der Kunstausstellung über die Lesung bis hin zum Konzert – zu realisieren. Das wäre aber schon von der Logistik her kaum leistbar gewesen, und ob Kulturfreunde wirklich Lust auf die Fahrerei von einer Mitgliedsgemeinde in die andere gehabt hätten, darf bezweifelt werden. Von daher verwundert es nicht, dass sich ein ganz anderes Konzept etabliert und bewährt hat, das im Prinzip auf dem Samtgemeinde-Volksfest von 1977 fußt.

„Die Kulturnacht ist identitätsstiftend und gemeinschaftsfördernd“, sagt Steffen Akkermann. „Sie bewirkt, dass Kulturschaffende zusammenkommen – und zwar an Orten, die sie manchmal selbst noch gar nicht so richtig kennen.“ Wie wenig vertraut manchem die Samtgemeinde abseits des eigenen Wohnortes ist, hat der langjährige Chef der „Prager“ und musikalische Leiter des Gemischten Chors Harpstedt selbst schon mitbekommen. „Alte Harpstedter Sänger haben mich beispielsweise gefragt, wo in Colnrade die Kirche sei. Sie waren offensichtlich noch nie dort“, plaudert Akkermann aus dem Nähkästchen. Die Kulturnacht bewirkt zusätzlich, dass in Mitgliedsgemeinden teilweise Gruppen auftreten, die dort sonst kaum zu hören sind. „Wann kommen denn schon mal Colnrader Gospelsänger nach Dünsen? Doch eher selten“, spricht Akkermann aus Erfahrung.

Das Event will Musikzügen, Blasorchestern und Chören, aber auch Ensembles und Bands Gelegenheit geben, sich in halbstündigen Auftritten einem größeren Publikum zu präsentieren. Bewusst geben die Organisatoren keine Musikgenres vor. Der Chor, der mit plattdeutschen Liedern gefallen möchte, darf ebenso mitmachen wie die Combo, die sich der Folkmusik verschrieben hat, das Streicherquartett oder der Spielmannszug, der mit zackig-zünftigen Klängen punkten will. Auch Rockmusik war schon im Verlauf einer Kulturnacht zu hören. Die große musikalische Bandbreite verleiht dieser wahrhaft abwechslungsreichen Veranstaltung ihren Reiz. Das Publikum wechselt von Auftritt zu Auftritt – gerade, weil so viele unterschiedliche Geschmäcker bedient werden.

Anmeldungen bis zum 5. März erbeten

Zwölf aneinandergereihte Kurzkonzerte von Musikgruppen sind binnen sechs Stunden geplant. Sollte es mehr Anfragen geben, könnten einige Auftritte zeitgleich an unterschiedlichen Orten im Umfeld des DGH, vielleicht sogar draußen und drinnen, über die Bühne gehen. Räume stehen zur Genüge zur Verfügung. Eine Mitnutzung des Feuerwehrhauses wäre prinzipiell möglich.

Auch Gruppen, die noch nicht so oft vor Publikum gespielt oder gesungen haben, dürfen die Auftrittschance nutzen. Wie etwa der integrative Chor „Töne Soanders“. Der habe für den 11. Juli bereits zugesagt, berichtet Akkermann.

Kulturschaffende, die sich mit einer Lesung, gern auch in plattdeutscher Sprache, oder einem Kleinkunstvortrag einbringen möchten, können das ebenfalls gern tun. Diese Beiträge werden aber voraussichtlich wohl grundsätzlich parallel zu Konzerten eingeplant werden müssen. Genaueres wird die Feinplanung ergeben.

Die Mitwirkenden sollen sich im Großen und Ganzen aus der Samtgemeinde Harpstedt rekrutieren. Ausnahmen sind gleichwohl möglich. „Ganz genau nehmen wir das nicht. So laden wir diesmal beispielsweise auch den Spielmannszug Adelheide ein“, verrät Akkermann. Er erhofft sich bis Donnerstag, 5. März, zahlreiche Anmeldungen von Teilnahmewilligen zum Vorbereitungstreffen – entweder unter Tel.: 04244/7276 oder per E-Mail an akkermann@nashorn.biz. Das Planungstreffen folgt dann am Donnerstag, 26. März, 19 Uhr, im DGH Groß Ippener.

Eintritt müssen Besucher der Kulturnacht nicht zahlen. Während des Events können sie einen freiwilligen Obolus in Spendendosen werfen. Das dabei zusammenkommende Geld ist für die Jugendarbeit der Ippener Vereine bestimmt. Aus deren Reihen und aus der Dorfgemeinschaft wird im Übrigen das begleitende Angebot an Speisen und Getränken organisiert.

Dass die Kulturnacht von einer Mitgliedskommune zur nächsten „wandert“, macht durchaus Sinn. Die Samtgemeinde Harpstedt hat nämlich selbst gar keine kulturfördernde Funktion. „Die Mitgliedsgemeinden machen ihre Kulturarbeit selbst. Und das ist auch richtig so“, findet Steffen Akkermann.