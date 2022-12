Museumszug mit Triebwagen „Jan Harpstedt“ erwischt Audi: Keine Verletzten

Den Triebwagen (hier ein Archivbild) haben die Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn (DHE) GmbH gerade erst abgekauft. © Kothe

Harpstedt/Delmenhorst – Bei einem Zusammenstoß zwischen einem vom Triebwagen T 121 („Jan Harpstedt“) gezogenen Museumszug und einem Auto sei am Dienstag gegen 16.40 Uhr „glücklicherweise nur Sachschaden“ entstanden, meldet die Polizei aus Delmenhorst.

Ein 31-jähriger Delmenhorster, der mit einem Audi auf dem Riedeweg in Richtung Brendelweg unterwegs gewesen war, hatte trotz roten Blinklichts die Haltelinie missachtet; er fuhr zu dicht an den Bahnübergang heran. „Als die mit ungefähr 30 Personen besetzte Museumsbahn durchfuhr, kam es zur Berührung zwischen der Seite des Zugs und der Front des Audi. Alle Personen blieben unverletzt“, so die Polizei.

Nicht mehr fahrbereit

Das Auto sei nach der Kollision allerdings nicht mehr fahrbereit gewesen. Auslaufende Betriebsstoffe hätten Einsatzkräfte der Feuerwehr gebunden. Die Gesamtschadenshöhe liege bei etwa 10 000 Euro. Den Triebwagen haben die Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn (DHE) GmbH gerade erst abgekauft.