Museumsdorf-Team untersucht Fundstücke aus „Sonnenstein“

Harpstedt/Cloppenburg – Der Wiederaufbau der „Sonnenstein“-Vergangenheit im Museumsdorf Cloppenburg geht voran: Derzeit sind Handwerker dabei, Innenwände aus der ehemaligen Harpstedter Disco aufzustellen.

Eigentlich sollten die Mauerstücke gar nicht mitgenommen werden, berichtet Victoria Biesterfeld, Koordinatorin des Projekts. Die bunten Wände standen zunächst noch am Harpstedter Koems. „Dann kam relativ bald die Überlegung: Warum nehmen wir die nicht noch mit?“ Denn auch die Mauern zeigen ein wichtiges Bild der Zeitgeschichte der 80er-Jahre. Typisch für den „Sonnenstein“ und auch andere ländliche Discos sei, dass Renovierungen und Umgestaltungen mit wenig Aufwand schnell erledigt wurden. Das sehe man an den zahlreichen Farbschichten, sagt Biesterfeld: „Immer drüber und drauf“ sei wohl das Motto gewesen. So lässt sich an den gelben, blauen und grünen Wänden erkennen, wo einmal ein Regalbrett hing oder ein Schrank stand – die Betreiber pinselten damals einfach drumherum.

Von den Wänden haben die Wissenschaftler ebenfalls einige interessante Objekte abgenommen. Ein Kondomautomat, der wahrscheinlich im Rahmen einer Anti-Aids-Kampagne in den späten 80ern installiert wurde, ist für die Projektkoordinatorin das spannendste Fundstück. Allerdings ist das Gerät, das nun in Cloppenburg steht, nicht das Originalteil, sondern ein Modell von 1995. Das hat die Recherche der Wissenschaftler ergeben. Ob er trotzdem Teil der 80er-Jahre-„Sonnenstein“-Rekons-truktion wird, sei noch nicht entschieden, erklärt Biesterfeld. Spannend sei der Kontext des Geräts: Warum hing es ursprünglich auf der Männertoilette? Wie stand es in jenem Jahrzehnt um sexuelle Aufklärung – und wer trug die Verantwortung für die Verhütung?

Auch ein altes Telefon, ursprünglich mit Münzen betrieben, untersucht das Projektteam. „Anachronistisch“, kommentiert Biesterfeld den Fund: Das Handy hatte das Wandtelefon in öffentlichen Gebäuden längst abgelöst.

Eine weitere Aufgabe, der sich die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Weiterbildungsprojekts Musealog derzeit widmen, ist die Archivierung der CD-Sammlung. 500 bis 600 Scheiben müssen sortiert und registriert werden, sagt Biesterfeld. Möglicherweise entstehe daraus – wie bereits zum Schallplatten-Fundus der Disco – eine Broschüre.

Neugierig?

Das Projektteam zeigt beim Kulturfestival „Land auf’s Herz“ am Wochenende 25./26. Mai in Bad Zwischenahn Originalobjekte aus dem „Sonnenstein“ und informiert über seine Arbeit.