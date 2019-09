Museumsbahn klinkt sich in den „Maustag“ ein

Blicke hinter die Kulissen für Kinder am 3. Oktober / Anmeldungen sind noch möglich

+ „Maustag“: Hier erklärt Torben Kluwe zuhörenden Kindern die Funktionsweise einer Dampflok. Archivfoto: Kothe

Harpstedt/Delmenhorst – Letztmalig in dieser Saison bieten die Eisenbahnfreunde am Sonntag, 15. September, Gelegenheit, auf der Strecke Harpstedt–Delmenhorst eine nostalgische Zugfahrt in historischen Waggons der „Holzkasse“ zu genießen. „Danach beginnt unsere Herbstpause“, sagt Pressesprecher Joachim Kothe. Die allerdings wird am 3. Oktober unterbrochen. Anlässlich des Türöffnertages der „Sendung mit der Maus“ lockt dann das Bahnhofsgelände in Harpstedt rund um die geöffnete Fahrzeughalle mit vielen Aktionen für Kinder ab fünf Jahren. „Noch sind Plätze frei, die mit einer Mail an maustag@dhef.de gebucht werden können“, erläutert Kothe. Weitere Infos sind online nachzulesen. Zurück zum kommenden Museumsbahnfahrtag: Der erste Zug verlässt den Bahnsteig in Harpstedt am 15. September um 9.30 Uhr in Richtung Delmenhorst; weitere folgen um 13.30 Uhr und um 17 Uhr. Haltepunkte sind Dünsen, Groß Ippener, Kirchseelte, Heiligenrode, Groß Mackenstedt, Stelle, Annenheide und der Hasporter Damm. Von der „Endstation“, dem Bahnhof Grüne Straße in Delmenhorst, geht es um 10.45 Uhr, 14.45 Uhr und 18.20 Uhr zurück nach Harpstedt. Eine Minibar hält heiße und kalte Getränke bereit. Fahrräder können im Zug – abseits der Personenabteile – mitgeführt werden. Das Ver- und Entladen übernimmt qualifiziertes Personal. In den Schlitz des Pack- und Güterwagens können Mitreisende Karten und Briefe einwerfen, die – versehen mit Sonderbahnpoststempel – den Adressaten zugestellt werden.