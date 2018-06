Unterhaltungskünstler Heiner Rusche bespaßt die „Waldburg“-Kinder

Harpstedt - Knallrote Hose, quietschgrüne Schuhe und eine grellgelbe Weste – alleine das Aussehen, von Heiner Rusche sorgte am Mittwochvormittag für gute Laune. Der Unterhaltungskünstler war zu Gast im Harpstedter Kindergarten „Waldburg“ und sollte die Mädchen sowie Jungen gebührend in die Ferien verabschieden. Es wurde rund 45 Minuten getanzt, gesungen, gehüpft, geschrien und ausgelassen der freien Zeit entgegengefiebert.

„Es ist schon etwas her, da habe ich Herrn Rusche im Landkreis Diepholz auf der Bühne gesehen“, erinnerte sich Erzieherin Christa Hildebrand, die den Kontakt zum Musiker herstellte. Damals habe er übrigens genau dasselbe Outfit getragen. „Wir veranstalten ungefähr alle zwei Jahre so ein kleines, internes Sommerfest. Als ich dann bei Rusche angefragt habe, und er mir mitteilte, dass er Zeit hat, war der Plan in Stein gemeißelt“, so Hildebrand.

Schon als der Unterhaltungskünstler mit dem Aufbau begann, fühlte sich die Erzieherin bestätigt. „Die Mädchen sowie Jungen saßen wie bei einem Open-Air-Festival in Reihen und haben darauf gewartet, dass es endlich losgeht“, erzählte sie. Der Nachwuchs übe schon für das „Hurricane“-Festival in Scheeßel.

„Nur das bei uns immer die Sonne scheint und wir alle keine Gummistiefel brauchen“, scherzte Hildebrand. Woher das gute Wetter jedoch kam, konnte auch nicht geklärt werden, als Rusche fragte „Wer hat denn die Sonne mitgebracht?“, da alle Kinder „Ich!“ schrien.

Der Tag wurde übrigens mit einem gemeinsamen Grillen begonnen. „Zum Frühstück gab es ausnahmsweise mal Bratwurst“, so Hildebrand. Sowohl den Krippen- als auch den Kindergartenkindern habe es sehr gut geschmeckt. Die Stärkung tat dem Nachwuchs anscheinend ziemlich gut. Sie nutzen die Zeit mit dem Sänger, um vor den Ferien noch einmal gemeinsam Spaß zu haben. - lo