Muntere Magie-Malheur-Mischung

Harpstedt - Von Juergen Bohlken. Gleich zu Beginn seines Auftritts vor den Kindergartenkindern der „Waldburg“ in Harpstedt machte „Ecki, der Zauberer“, am Freitagvormittag ein Mädchen mit einem nachträglichen Geburtstagsgeschenk glücklich: Er verstreute „Zaubersalz“ über seinen magischen Beutel; die kleine Teja staunte Bauklötze, als sie – wie aus dem Nichts – ein violettes Kuscheltier in den Händen hielt, das die Vierjährige behalten durfte.

Ursprünglich hatte der DRK-Kindergarten für den krönenden Abschluss seiner Projekttage zum Thema „Hokuspokus Fidibus“ einen anderen Zauberer engagiert. Der aber fiel wegen eines gebrochenen Arms aus. „Ecki“, der mit bürgerlichem Namen Eckhard Cassens heißt, sprang ein – und eroberte sein Publikum im Sturm. Der frühere Berufsschullehrer, der schon seit 34 Jahren die Kunst der Magie pflegt, überraschte unter anderem mit einem offenkundig von einem weißen auf ein rotes Seil „überspringenden“ Knoten. „Wie macht er das nur?“, schien Erzieherin Silke Bleckwehl, die bei diesem Trick assistierte, ins Gesicht geschrieben zu stehen. „Ecki“ ließ Zauberstäbe „erschlaffen“, seine Brieftasche beim Aufklappen brennen und Dinge wahlweise schrumpfen oder wachsen. Die Täuschung gelang perfekt: Ein Tuch veränderte seine Farbe; ein Behälter füllte sich wie von Geisterhand mit Geldscheinen.

+ In den Gesichtern der Kinder ließ sich das Erstaunen genauso ablesen wie der Spaß an den Zauberkunststücken. © Bohlken

Die Kinder johlten und applaudierten. Dass der 74-Jährige aus Schortens einige von ihnen aktiv einspannte, sagte ihnen genauso zu wie sein Humor. Auch die Erzieherinnen schmunzelten, als der Entertainer mit den „Zauberhänden“ einen vermeintlich verpatzten Trick mit den Worten kommentierte, da fehle noch Magie, woraufhin er zu einer Flasche Maggi-Würze griff. Dann wieder strapazierte er die Zwerchfelle mit betontem Fluchen über augenscheinliche Missgeschicke, hinter denen pure Absicht steckte. Das Hervorzaubern einer roten Kugel zelebrierte er als geschickt inszenierte Pannenserie. Alles Mögliche kam zunächst beim wiederholten Greifen in den Zauberbeutel zum Vorschein: Kugeln in anderen Farben, eine ganze Serie von Eiern – und sogar eine künstliche Maus, die den in die Assistenterrolle geschlüpften Jungen Nicolai kurz zusammenzucken ließ. Drei Bälle in Rot, Gelb und Grün in einem transparenten Zylinder so anzuordnen, dass sie in ihrer farblichen Anordnung einer Ampel entsprechen, ist eigentlich kein Hexenwerk – es sei denn, die Dinger entwickeln ein Eigenleben. Die Kugeln, die „Ecki“ benutzte, erwiesen sich als höchst „eigensinnig“. Sie wollten sich partout nicht so anordnen, wie es die Logik verlangte.

Ein zaubernder Gastwirt hatte Eckhard Cassens auf die Magie als Steckenpferd gebracht. Inzwischen ist der (Un-)Ruheständler, der sich mit der Zeit ein riesiges Requisiten-Repertoire zugelegt hat, auf Kindergeburtstagen genauso gefragt wie auf Betriebsfesten, goldenen Hochzeiten, in Altenheimen oder unter „Jecken“ im Karneval. Mit „Narrenvolk“ bekam er es auch in der „Waldburg“ zu tun. Passend zum Fasching hatten sich die Kinder kostümiert. Zuvor war bereits im Verlauf der Projekttage Sabine Jarjir in die Kita gekommen, um die Gesichter der Kinder phantasievoll zu schminken.

Die Eltern hatten jeweils einen Zwei-Euro-Obolus als Kostenbeitrag bezahlt.