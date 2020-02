Muna, Friedhof und „Waldge(h)schichten“

Gästeführer legen Programm für 2020 vor / Neuer Ausbildungslehrgang in Planung

+ Den neuen Programmflyer der Gästeführer präsentieren hier Angela Willms, Martina Möhlmann, Ulrich (Uli) Sasse und Maren Jehlicka (v.l.). Foto: aro

Harpstedt - Von Anja Rottmann. 13 Touren beinhaltet die Gästeführersaison 2020 in der Samtgemeinde Harpstedt. Sie startet am Sonntag, 22. März, mit einem zweieinhalbstündigen Ausflug in die ehemalige Munitionsanstalt (Muna Dünsen). Das rund 150 Hektar große Gelände gilt als beliebtes Ausflugsziel – auch unter Leuten, die jenseits der Grenzen des Landkreises Oldenburg wohnen. Viermal in diesem Jahr, auch am 17. Mai, 30. August und 4. Oktober, bietet Ulrich (Uli) Sasse diese geführte Radtour unter dem Tenor „Muna – Verborgene Geschichte(n)“ an. Zusätzliche Termine zur Erkundung der historisch spannenden und von der Natur her reizvollen Liegenschaft – etwa im Zuge von Familienfeiern oder auch mit dem Kremser – sind auf Nachfrage möglich.